NBA／又是那個12號！太陽後衛雙殺灰狼 愛德華只能無奈搖頭

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）先前因一句「12號是誰？」而爆紅，當時他對上湖人、以一句調侃拉拉維亞（Jake LaRavia）的發言成為話題。如今，他再度把矛頭指向另一位「12號」球員。

灰狼今天在主場以105比108不敵太陽，賽後愛德華在記者會被問到本場比賽最讓球隊頭痛的地方。他沉思幾秒後，只淡淡地回了一句：「那個12號。」

Anthony Edwards on Bones Hyland, who had 14 points and closed the game: “That's my boy. I've been a fan of him for the last 3 years... Sometimes you can just see, some people are just meant to be a star... I may not know the criteria to being a star. But if I think I do, I think… pic.twitter.com/C41QuBJ9oZ — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2025年12月9日

這位「12號」正是太陽控衛格里斯佩（Collin Gillespie），他在此戰持續有優異表現，成為太陽能夠2度挫敗灰狼的關鍵角色。

格里斯佩出賽33分鐘攻下19分6籃板4助攻，其中12分出現在第四節。就在上個月，他才以致勝一擊狠狠刺痛灰狼球迷的心，而這一晚，他又在終場前穩穩罰進兩球，徹底終結比賽。

ANOTHER COLLIN GILLESPIE TAKEOVER.



He continues his breakout season with 12 of his 19 points in the 4Q as the @Suns win a thriller! pic.twitter.com/fVoLRLiS71 — NBA (@NBA) 2025年12月9日

灰狼與太陽本季最後一次例行賽交手將在3月登場，愛德華屆時將再度面對讓他印象深刻的「12號」。

EVERY ANGLE OF COLLIN GILLESPIE'S @emirates NBA CUP GAME-WINNER ‼️ https://t.co/BsixRtG31l pic.twitter.com/MV1HaYxree — NBA (@NBA) 2025年11月22日