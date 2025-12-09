快訊

NBA／又是那個12號！太陽後衛雙殺灰狼 愛德華只能無奈搖頭

聯合新聞網／ 綜合外電報導
太陽控衛格里斯佩(左)。 路透社
太陽控衛格里斯佩(左)。 路透社

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）先前因一句「12號是誰？」而爆紅，當時他對上湖人、以一句調侃拉拉維亞（Jake LaRavia）的發言成為話題。如今，他再度把矛頭指向另一位「12號」球員。

灰狼今天在主場以105比108不敵太陽，賽後愛德華在記者會被問到本場比賽最讓球隊頭痛的地方。他沉思幾秒後，只淡淡地回了一句：「那個12號。」

這位「12號」正是太陽控衛格里斯佩（Collin Gillespie），他在此戰持續有優異表現，成為太陽能夠2度挫敗灰狼的關鍵角色。

格里斯佩出賽33分鐘攻下19分6籃板4助攻，其中12分出現在第四節。就在上個月，他才以致勝一擊狠狠刺痛灰狼球迷的心，而這一晚，他又在終場前穩穩罰進兩球，徹底終結比賽。

灰狼與太陽本季最後一次例行賽交手將在3月登場，愛德華屆時將再度面對讓他印象深刻的「12號」。

