NBA／馬後炮？若當年尼克能選到柯瑞 「甜瓜」堅信紐約早已奪冠
柯瑞（Stephen Curry）在2009年選秀會上沒有機會被紐約尼克挑走，成了NBA史上最大「如果當初......」情境之一。而「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）更直言，如果尼克當年有選到柯瑞，再加上他後來在2011年加盟紐約，球隊肯定已經奪下總冠軍。
2009年選秀會上，金州勇士以第7順位選走柯瑞，讓手握第8順位的尼克最後選擇了希爾（Jordan Hill）。希爾在紐約僅出賽25場後便被交易到火箭；反觀柯瑞則在勇士成長為史上最偉大的球星之一，率領球隊拿下4座總冠軍。
安東尼認為，如果當年尼克的選秀順位能夠往前，就能以第7順位選走柯瑞，再加上他於2011年透過震撼交易加盟紐約，整個NBA格局恐怕都會被改寫。他深信，那樣的尼克無論在戰力或時機點都足以衝擊總冠軍，而紐約球迷渴望已久的冠軍將提前實現。
雖說是馬後炮，但如今回望這段歷史，尼克錯過的不僅是柯瑞，更可能是一個全然不同的未來。
