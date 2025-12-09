快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／鵜鶘菜鳥大三元寫多項紀錄 賽後和馬刺新秀換球衣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈波(右)與昆恩賽後互換球衣。 美聯社
哈波(右)與昆恩賽後互換球衣。 美聯社

鵜鶘隊菜鳥昆恩（Derik Queen）今天締造33分、10籃板、10助攻的「大三元」成績，成為NBA史上第一位締造30分「大三元」的菜鳥中鋒，不過球隊逆轉差一步，以132：135敗給馬刺隊，賽後他仍和馬刺哈波（Dylan Harper）交換球衣，且說為哈波感到開心。

昆恩提到，大學就和哈波交手過，彼此從小就認識，知道他不斷進步，自己也一直期待再和哈波交鋒。兩人今天都有亮眼表現，昆恩最後3.1秒有機會的致勝球雖沒進攻，鵜鶘代理教頭博雷戈（James Borrego）仍肯定說，這是昆恩很特別的夜晚，「他很優秀，防守籃板的表現非常出色，進攻也掌握很好，我們很多戰術是圍繞他，他表現太棒了。」

馬刺今天最多握有25分領先，不過昆恩第三節火力全開，單節繳出21分、5助攻，成為有紀錄以來第4位單節至少20分、5助攻且沒有失誤的球員，加入湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、英格倫（Brandon Ingram）和瓊斯（Tyus Jones）行列；他單節6投都命中，9罰也都把握，助鵜鶘打出單節45：23的猛攻，但逆轉仍差一步。

延伸閱讀

NBA／馬刺鵜鶘之戰雙新秀搶風采 昆恩並肩柯瑞等4大球星

NBA／鵜鶘菜鳥「皇后」繳33分大三元 馬刺25分領先險遭逆轉

NBA／「斑馬」已回歸馬刺恢復訓練 後兩戰狀態為出賽成疑

NBA／與高中隊友再過招！佛雷格談打法改變「之前太安於現狀」

相關新聞

NBA／鵜鶘菜鳥「皇后」繳33分大三元 馬刺25分領先險遭逆轉

馬刺隊近期受到傷兵纏身，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）相繼缺陣，...

NBA／鵜鶘菜鳥大三元寫多項紀錄 賽後和馬刺新秀換球衣

鵜鶘隊菜鳥昆恩（Derik Queen）今天締造33分、10籃板、10助攻的「大三元」成績，成為NBA史上第一位締造30...

NBA／勇士迎好消息！柯瑞傷勢恢復順利 有望本周末回歸

金州勇士公布當家球星柯瑞（Stephen Curry）的最新傷勢進度，確定他的左股四頭肌挫傷與肌肉拉傷恢復情況良好，預計最快在周三球隊結束客場行程回到主場後，就能參與部分團隊訓練。 勇士日前表示

NBA／勇士已動用13套先發陣容 巴特勒樂觀看待：開始找到方向了！

勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）在對公牛的比賽傷癒回歸，並且有強勢表現，攻下19分8籃板6助攻，帶領勇士以32分之差痛宰前東家大勝。 巴特勒先前因膝傷缺席客場3連戰的前2場，此役在缺少

NBA／馬刺鵜鶘之戰雙新秀搶風采 昆恩並肩柯瑞等4大球星

馬刺隊今天與鵜鶘隊之戰，兩隊新秀哈波（Dylan Harper）、昆恩（Derik Queen）都打出亮眼表現，甚至在比...

NBA／熱火洛齊爾9350萬交保候傳 否認涉賭「不認罪」

邁阿密熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）周一在美國布魯克林聯邦法院正式提出「無罪」答辯，他被控在NBA比賽中協助他人進行與自身表現相關的非法下注，涉及電信詐欺與洗錢共謀等重罪。 31歲的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。