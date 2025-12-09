NBA／鵜鶘菜鳥大三元寫多項紀錄 賽後和馬刺新秀換球衣

鵜鶘隊菜鳥昆恩（Derik Queen）今天締造33分、10籃板、10助攻的「大三元」成績，成為NBA史上第一位締造30分「大三元」的菜鳥中鋒，不過球隊逆轉差一步，以132：135敗給馬刺隊，賽後他仍和馬刺哈波（Dylan Harper）交換球衣，且說為哈波感到開心。

昆恩提到，大學就和哈波交手過，彼此從小就認識，知道他不斷進步，自己也一直期待再和哈波交鋒。兩人今天都有亮眼表現，昆恩最後3.1秒有機會的致勝球雖沒進攻，鵜鶘代理教頭博雷戈（James Borrego）仍肯定說，這是昆恩很特別的夜晚，「他很優秀，防守籃板的表現非常出色，進攻也掌握很好，我們很多戰術是圍繞他，他表現太棒了。」

馬刺今天最多握有25分領先，不過昆恩第三節火力全開，單節繳出21分、5助攻，成為有紀錄以來第4位單節至少20分、5助攻且沒有失誤的球員，加入湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、英格倫（Brandon Ingram）和瓊斯（Tyus Jones）行列；他單節6投都命中，9罰也都把握，助鵜鶘打出單節45：23的猛攻，但逆轉仍差一步。

• 22 POINTS

• 6 ASSISTS

• 3 REBOUNDS

• 10/16 FG

33 PTS

10 REB

10 AST

4 BLK

