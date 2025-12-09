聽新聞
NBA／勇士已動用13套先發陣容 巴特勒樂觀看待：開始找到方向了！
勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）在對公牛的比賽傷癒回歸，並且有強勢表現，攻下19分8籃板6助攻，帶領勇士以32分之差痛宰前東家大勝。
巴特勒先前因膝傷缺席客場3連戰的前2場，此役在缺少柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）的情況下，成功帶領球隊克服連續客場作戰的艱困挑戰。
賽後，巴特勒稱讚全隊表現。「很多球員今晚都打得非常好，每個人都打得很自在。球的流動非常順暢，投進了很多好球。」
他也特別誇讚了近期表現大爆發的「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer），還延續總教練柯爾（Steve Kerr）先前用「粗暴」字眼大讚他的口吻。
「我們現在感覺很好。Pat最近打得太猛了。我真的超愛他現在的火燙狀態。」巴特勒說。
史班瑟的快速竄起，也讓外界又開始傳出庫明加（Jonathan Kuminga）可能被交易的傳聞；而梅爾頓（De'Anthony Melton）的回歸，也增加了柯爾在陣容調度上的彈性選擇。
即便勇士已經啟用過13套先發陣容，巴特勒仍認為球隊正逐漸找到方向。「我覺得我們終於開始搞清楚自己是誰了，這永遠不會太早，也永遠不會太晚。我們只需要繼續把這些表現串連起來。」
勇士目前最大的挑戰仍是球員健康狀況。根據報導，柯瑞的傷勢再次經過評估之後，有望在周三參與球隊訓練，朝本周末復出邁進。
