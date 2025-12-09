快訊

NBA／勇士已動用13套先發陣容 巴特勒樂觀看待：開始找到方向了！

聯合新聞網／ 綜合外電報導
巴特勒。 路透社
勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）在對公牛的比賽傷癒回歸，並且有強勢表現，攻下19分8籃板6助攻，帶領勇士以32分之差痛宰前東家大勝。

巴特勒先前因膝傷缺席客場3連戰的前2場，此役在缺少柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）的情況下，成功帶領球隊克服連續客場作戰的艱困挑戰。

賽後，巴特勒稱讚全隊表現。「很多球員今晚都打得非常好，每個人都打得很自在。球的流動非常順暢，投進了很多好球。」

他也特別誇讚了近期表現大爆發的「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer），還延續總教練柯爾（Steve Kerr）先前用「粗暴」字眼大讚他的口吻。

「我們現在感覺很好。Pat最近打得太猛了。我真的超愛他現在的火燙狀態。」巴特勒說。

史班瑟的快速竄起，也讓外界又開始傳出庫明加（Jonathan Kuminga）可能被交易的傳聞；而梅爾頓（De'Anthony Melton）的回歸，也增加了柯爾在陣容調度上的彈性選擇。

即便勇士已經啟用過13套先發陣容，巴特勒仍認為球隊正逐漸找到方向。「我覺得我們終於開始搞清楚自己是誰了，這永遠不會太早，也永遠不會太晚。我們只需要繼續把這些表現串連起來。」

勇士目前最大的挑戰仍是球員健康狀況。根據報導，柯瑞的傷勢再次經過評估之後，有望在周三參與球隊訓練，朝本周末復出邁進。

NBA／鵜鶘菜鳥「皇后」繳33分大三元 馬刺25分領先險遭逆轉

馬刺隊近期受到傷兵纏身，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）相繼缺陣，...

NBA／鵜鶘菜鳥大三元寫多項紀錄 賽後和馬刺新秀換球衣

鵜鶘隊菜鳥昆恩（Derik Queen）今天締造33分、10籃板、10助攻的「大三元」成績，成為NBA史上第一位締造30...

NBA／勇士迎好消息！柯瑞傷勢恢復順利 有望本周末回歸

金州勇士公布當家球星柯瑞（Stephen Curry）的最新傷勢進度，確定他的左股四頭肌挫傷與肌肉拉傷恢復情況良好，預計最快在周三球隊結束客場行程回到主場後，就能參與部分團隊訓練。 勇士日前表示

NBA／馬刺鵜鶘之戰雙新秀搶風采 昆恩並肩柯瑞等4大球星

馬刺隊今天與鵜鶘隊之戰，兩隊新秀哈波（Dylan Harper）、昆恩（Derik Queen）都打出亮眼表現，甚至在比...

NBA／熱火洛齊爾9350萬交保候傳 否認涉賭「不認罪」

邁阿密熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）周一在美國布魯克林聯邦法院正式提出「無罪」答辯，他被控在NBA比賽中協助他人進行與自身表現相關的非法下注，涉及電信詐欺與洗錢共謀等重罪。 31歲的

