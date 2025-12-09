NBA／馬刺鵜鶘之戰雙新秀搶風采 昆恩並肩柯瑞等4大球星

馬刺隊今天與鵜鶘隊之戰，兩隊新秀哈波（Dylan Harper）、昆恩（Derik Queen）都打出亮眼表現，甚至在比賽最後階段都有主宰戰局的演出，哈波攻下22分、6助攻，僅用13場比賽就達成150分、50助攻，追平「小跑車」帕克（Tony Parker），並列馬刺隊史紀錄保持人。

馬刺榜眼哈波菜鳥球季從板凳出發，表現漸入佳境，教練團今天一度嘗試排出他與福克斯（De'Aaron Fox）、卡瑟爾（Stephon Castle）三後衛陣容，成為馬刺上半場領先關鍵，比賽倒數階段哈波更是挺身完成關鍵上籃，成為贏球關鍵。

DYLAN HARPER TONIGHT



• 22 POINTS

• 6 ASSISTS

• 3 REBOUNDS

• 10/16 FG

• 26 MINUTES PLAYED pic.twitter.com/gxhEu0BHpU — Bala (@BalaPattySZN) 2025年12月9日

談到從季初生疏到現在能在勝負關頭幫助球隊，哈波坦言已經逐漸適應在球隊的角色，「剛加入球隊其實有點忐忑，因為我是新來的，還在努力適應中。但我始終保持侵略性，隊友、教練也都鼓勵我要在場上堅持做好自己，我始終相信自己的能力。」

今天歸隊的卡瑟爾談到三後衛陣容，他說：「這陣容的運用並不難，反而可以說是很簡單，因為我們三名後衛都擁有極高的籃球智商。」

DERIK QUEEN IS DIFFERENT.



33 PTS

10 REB

10 AST

4 BLK

11/15 FG pic.twitter.com/7BbyBmNh1B — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 2025年12月9日

鵜鶘今年首輪第13順位新秀昆恩，今天拿下生涯首度大三元，也是本世紀聯盟第5位在新秀賽季就有「30分級大三元」演出的球員，前4人分別為小瑞佛斯（Austin Rivers）、唐西奇（Luka Doncic）、葛里芬（Blake Griffin）與柯瑞（Stephen Curry）。

昆恩更是史上第5位在21歲前就拿下「30分級大三元」的球員，前4人為詹姆斯（LeBron James）、唐西奇、福克斯與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

Special moment after career nights for Derik Queen and Dylan Harper!



Queen (33 PTS) gave NOP the lead late, and Harper (22 PTS) responded with the SAS game-winner 💯 pic.twitter.com/1tqcnDm310 — NBA (@NBA) 2025年12月9日