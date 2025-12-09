NBA／馬刺鵜鶘之戰雙新秀搶風采 昆恩並肩柯瑞等4大球星

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
昆恩拿下生涯首度大三元。 美聯社
昆恩拿下生涯首度大三元。 美聯社

馬刺隊今天與鵜鶘隊之戰，兩隊新秀哈波（Dylan Harper）、昆恩（Derik Queen）都打出亮眼表現，甚至在比賽最後階段都有主宰戰局的演出，哈波攻下22分、6助攻，僅用13場比賽就達成150分、50助攻，追平「小跑車」帕克（Tony Parker），並列馬刺隊史紀錄保持人。

馬刺榜眼哈波菜鳥球季從板凳出發，表現漸入佳境，教練團今天一度嘗試排出他與福克斯（De'Aaron Fox）、卡瑟爾（Stephon Castle）三後衛陣容，成為馬刺上半場領先關鍵，比賽倒數階段哈波更是挺身完成關鍵上籃，成為贏球關鍵。

談到從季初生疏到現在能在勝負關頭幫助球隊，哈波坦言已經逐漸適應在球隊的角色，「剛加入球隊其實有點忐忑，因為我是新來的，還在努力適應中。但我始終保持侵略性，隊友、教練也都鼓勵我要在場上堅持做好自己，我始終相信自己的能力。」

今天歸隊的卡瑟爾談到三後衛陣容，他說：「這陣容的運用並不難，反而可以說是很簡單，因為我們三名後衛都擁有極高的籃球智商。」

鵜鶘今年首輪第13順位新秀昆恩，今天拿下生涯首度大三元，也是本世紀聯盟第5位在新秀賽季就有「30分級大三元」演出的球員，前4人分別為小瑞佛斯（Austin Rivers）、唐西奇（Luka Doncic）、葛里芬（Blake Griffin）與柯瑞（Stephen Curry）。

昆恩更是史上第5位在21歲前就拿下「30分級大三元」的球員，前4人為詹姆斯（LeBron James）、唐西奇、福克斯與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

