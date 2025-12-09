NBA／熱火洛齊爾9350萬交保候傳 否認涉賭「不認罪」

邁阿密熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）周一在美國布魯克林聯邦法院正式提出「無罪」答辯，他被控在NBA比賽中協助他人進行與自身表現相關的非法下注，涉及電信詐欺與洗錢共謀等重罪。

31歲的洛齊爾在聽證會上僅以「是」或「否」回答法官問題，全程保持沉默。他隨後以300萬美元（約新台幣9350萬）保釋出庭，保釋金由他位於佛羅里達州的住宅及另一處房產作為擔保。

檢方指控，洛齊爾在2023年3月當時仍效力夏洛特黃蜂隊期間，曾告知友人自己將在對紐奧良鵜鶘的比賽中提前退場，藉此讓賭徒下注他的表現而獲利數萬美元。那場比賽中，洛齊爾出賽9分36秒後以腳傷為由退場，並在該季未再上場。

此案件是美國聯邦政府大規模掃蕩與職業運動相關非法賭博網絡的一部分，目前已有超過30人被捕，包括多名黑幫成員。

洛齊爾獲釋後必須遵守多項限制，包括禁止任何形式的賭博、不得持有槍械、禁止接觸受害者、共同被告與證人、上交護照、未經法院准許不得離開佛州、俄亥俄州與紐約州

洛齊爾的律師特拉斯提（Jim Trusty）表示，洛齊爾「很期待開始為自己辯護」，並計畫提出基於憲法理由的撤案動議。他也要求法院加速審理，但遭法官拒絕，法官表示：「NBA的仲裁程序與我無關。」

檢方透露，他們即將提供海量證據給辯方，包括超過1000份文件及55GB以上的資料。下次開庭訂於明年3月3日。

除了洛齊爾之外，另一位涉案的NBA人士為瓊斯（Damon Jones），他遭控在2022-23賽季擔任洛杉磯湖人非正式助教期間，向賭徒提供關於詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）的傷病內幕消息。他已對相關指控提出無罪答辯。

此外，波特蘭拓荒者前總教練也是NBA名人堂球星畢拉普斯（Chauncey Billups）也因涉及另一宗黑幫資助的高額非法撲克局操縱案，先前同樣提出無罪答辯。洛齊爾與畢拉普斯皆已被球隊停薪停賽，等待司法程序進展。

洛齊爾10年NBA生涯累積收入超過1.6億美元，如今卻因涉嫌賭博共謀與洗錢，面臨可能重判，職業籃球生涯也遭逢重大危機。