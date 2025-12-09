NBA／勇士記者曝交易庫明加機率極高 國王有興趣但報價縮水
勇士隊昨天以123：91痛宰公牛隊，尷尬的是年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）整場被冰在板凳上。勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，勇士預計在接下來幾周評估庫明加的交易市場，交易截止日前分手的可能性非常高。
庫明加休賽季與勇士續約談判陷入僵局，最後簽下2年4680萬美元合約。前9場表現優異，平均得到17.2分7.1籃板3.1助攻，但後來因雙膝肌腱炎缺席7場。自11月30日對鵜鶘隊回歸後，庫明加場均只上場19分鐘，僅得到7.7分5.2籃板和2助攻。
休賽季庫明加曾吸引國王和太陽隊注意，國王當時甚至願意提供首輪選秀權。據ESPN記者史皮爾斯（Marc J. Spears）報導，國王現在仍對庫明加有興趣，但他們已不願送走首輪選秀權，報價名單中可能仍包含後衛蒙克（Malik Monk）。
國王本季戰績只有6勝18敗，並列西區第13。因此首輪選秀權可能會成為價值極高的樂透籤，不會輕易送出。
