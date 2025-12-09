聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／鵜鶘菜鳥「皇后」繳33分大三元 馬刺25分領先險遭逆轉
馬刺隊近期受到傷兵纏身，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）相繼缺陣，今天卡瑟爾率先歸隊，對鵜鶘隊之戰繳出18分表現，團隊共7人得分上雙，最終以135：132獲勝。
今年開季打出亮眼佳績的馬刺，在溫班亞瑪與卡瑟爾於上月中起陸續受傷缺陣後，過去一段時間也打得跌跌撞撞，今天卡瑟爾率先回歸，溫班亞瑪也隨隊展開客場之旅，預計下一場遭遇湖人隊NBA盃8強賽歸隊。
馬刺今天上半場在福克斯（De'Aaron Fox）領軍下打出多點開花的攻勢，新秀哈波（Dylan Harper）前兩節就有13分演出，卡瑟爾也有10分，打完上半場已經領先20分。
鵜鶘在威廉森（Zion Williamson）持續缺陣下一路挨打，不過也有亮點出現，新秀昆恩（Derik Queen）第三節單節6次出手、9次罰球全都命中，個人進帳21分，20歲的他不僅成為聯盟史上最年輕單節以百分之百命中率拿下至少20分的球員，也幫助鵜鶘單節猛轟45分，反倒取得2分領先。
兩隊末節展開拉鋸戰，比賽最後1分鐘鵜鶘墨菲（Trey Murphy III）連得5分幫助鵜鶘取得1分領先，不過福克斯跳投命中後幫助馬刺再超前，關鍵時刻昆恩籃下強攻得手，哈波也上籃命中，兩名新秀在比賽最後階段挺身而出，但鵜鶘下一波進攻昆恩三分線外出手不進，反觀馬刺則靠著福克斯兩罰俱中取得3分領先，鵜鶘最後一擊未能命中，最終馬刺就以3分差距險勝。
馬刺巴恩斯（Harrison Barnes）攻下24分表現最佳，替補上陣的新秀哈波22分、卡瑟爾18分；鵜鶘昆恩33分、10籃板、10助攻寫下生涯首度大三元，墨菲32分。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言