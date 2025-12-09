NBA／衛少大三元沒用 溜馬拉尾盤退國王

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

溜馬隊今天雖在主場浪費最多19分領先，但奈哈德（Andrew Nembhard）第四節挺身而出，除外線、切入換成分數，還有助攻表現，以本季首度的「雙10」數據率隊打出19：4的節末攻勢，以116：105擊敗國王隊，收下本季第2次連勝，讓國王後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的「大三元」做白工。

本季飽受傷兵困擾的溜馬，今天碰西區排名也排後段班的國王，首節就取得35：23領先，半場打完優勢擴大到66：51，第三節奈哈德飆進外線後領先達到全場最多的77：58；國王靠拉文（Zach LaVine）連飆三分彈吹起反攻號角，三節打完將差距縮小到88：92。

第四節10分47秒華克（Jarace Walker）投進三分球讓溜馬仍維持97：90領先優勢，但接續超過5分鐘溜馬1分未得，反被國王打出9：0的逆轉攻勢，不過溜馬進攻即時復甦，奈哈德和馬瑟倫（Bennedict Mathurin）連三波進攻都命中外線，奈哈德切入也得手，不到100秒內回敬11：0猛攻，讓溜馬回到108：101領先。

國王最後5分多鐘只有德羅展（DeMar DeRozan）和衛斯特布魯克各進一球，宣告反撲失利，吞下近6場的第5敗。

奈哈德攻下全場最高28分外帶全隊最高12助攻，本季首度「雙10」，馬瑟倫和席亞康（Pascal Siakam）也各有25分和23分發揮；衛斯特布魯克繳出24分、13籃板、14助攻的「大三元」成績，德羅展貢獻20分，無奈仍錯過勝利。

