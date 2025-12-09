NBA／勇士迎好消息！柯瑞傷勢恢復順利 有望本周末回歸

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞。 路透社
金州勇士公布當家球星柯瑞（Stephen Curry）的最新傷勢進度，確定他的左股四頭肌挫傷與肌肉拉傷恢復情況良好，預計最快在周三球隊結束客場行程回到主場後，就能參與部分團隊訓練。

勇士日前表示，柯瑞已在灣區展開個人場上訓練，恢復情況理想，若一切順利，他將能參與球隊的首次完整集訓中的部分內容。

柯瑞是在對火箭的NBA盃比賽中受傷，隨後缺席了5場比賽，未隨隊出征客場，而是留在灣區接受治療。不過勇士小將們先後挺身而出，球隊在這5場比賽中取得3勝，排名仍在西區第8

若柯瑞能順利通過訓練，有機會在周末主場迎戰灰狼的NBA盃中復出。同時，球迷也有望看到他與弟弟小柯瑞（Seth Curry）首次在勇士正式比賽中同場作戰。

NBA／愛德華轟40分白搭 太陽少布克險勝灰狼

太陽隊雖少了當家球星布克（Devin Booker），今天在先發五人得分都達兩位數下踢館成功，以108：105力退灰狼隊...

NBA／鵜鶘菜鳥「皇后」繳33分大三元 馬刺25分領先險遭逆轉

馬刺隊近期受到傷兵纏身，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）相繼缺陣，...

NBA／衛少大三元沒用 溜馬拉尾盤退國王本季第2次連勝

溜馬隊今天雖在主場浪費最多19分領先，但奈哈德（Andrew Nembhard）第四節挺身而出，除外線、切入換成分數，還...

NBA／勇士簽下前雷霆荷蘭前鋒 二輪新秀圖希只打2場就報銷

勇士隊做出球員異動，與上季效力雷霆隊的荷蘭前鋒萊昂斯（Malevy Leons）簽訂雙向合約，裁掉今年選秀第二輪第52順位的澳洲前鋒圖希（Alex Toohey）。 圖希在選秀第52順位被太

NBA／砸人慣犯！ 貝恩動手代價百萬罰單

魔術隊後衛貝恩（Desmond Bane）昨天出戰尼克隊，第四節失控將球往尼克阿努諾比（OG Anunoby）身上砸，除...

