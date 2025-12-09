NBA／勇士迎好消息！柯瑞傷勢恢復順利 有望本周末回歸
金州勇士公布當家球星柯瑞（Stephen Curry）的最新傷勢進度，確定他的左股四頭肌挫傷與肌肉拉傷恢復情況良好，預計最快在周三球隊結束客場行程回到主場後，就能參與部分團隊訓練。
勇士日前表示，柯瑞已在灣區展開個人場上訓練，恢復情況理想，若一切順利，他將能參與球隊的首次完整集訓中的部分內容。
柯瑞是在對火箭的NBA盃比賽中受傷，隨後缺席了5場比賽，未隨隊出征客場，而是留在灣區接受治療。不過勇士小將們先後挺身而出，球隊在這5場比賽中取得3勝，排名仍在西區第8
若柯瑞能順利通過訓練，有機會在周末主場迎戰灰狼的NBA盃中復出。同時，球迷也有望看到他與弟弟小柯瑞（Seth Curry）首次在勇士正式比賽中同場作戰。
