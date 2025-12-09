聽新聞
NBA／砸人慣犯！ 貝恩動手代價百萬罰單
魔術隊後衛貝恩（Desmond Bane）昨天出戰尼克隊，第四節失控將球往尼克阿努諾比（OG Anunoby）身上砸，除當下領到技術犯規，今天聯盟宣布，貝恩舉動要繳交35000美元（約109萬新台幣）罰款。
事件發生在昨天第四節6分13秒，阿努諾比快攻被毀掉後，人落在界外，球場內的貝恩撿到球後卻將球直接砸到阿努諾比背上，阿努諾比兩手一攤、一臉莫名其妙走向貝恩，兩人立刻被隊友和裁判隔開。
貝恩有「黑歷史」，本季他已經有過類似的砸人動作，上月初魔術以112：127敗給老鷹隊的第三節，老鷹歐康古（Onyeka Okongwu）快攻被他直接拉手毀掉，歐康古重心不穩倒地後，貝恩拿到空中沒落地的球直接順勢砸向歐康古，讓老鷹球場噓聲四起。
裁判檢視重播後，直接將貝恩驅逐出場。
