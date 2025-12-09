NBA／勇士簽下前雷霆荷蘭前鋒 二輪新秀圖希只打2場就報銷

勇士隊做出球員異動，與上季效力雷霆隊的荷蘭前鋒萊昂斯（Malevy Leons）簽訂雙向合約，裁掉今年選秀第二輪第52順位的澳洲前鋒圖希（Alex Toohey）。

勇士二輪新秀圖希賽季報銷，被裁掉。 美聯社

圖希在選秀第52順位被太陽隊選中，接著透過七方交易來到勇士。本季只在勇士發展聯盟出賽2場，就因為膝蓋傷勢動手術，本季預計報銷。

身高206公分的萊昂斯是荷蘭人，去年選秀落選但被雷霆簽下，在NBA出賽6場，平均只有0.3分0.5籃板0.2助攻。

萊昂斯本季在雷霆發展聯盟出賽12場，平均14.8分7.6籃板3.0助攻，外帶1.75抄截1.0阻攻，三分命中率43.8%，表現十分全面。