快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／魔術好消息 得分王灌籃被毀重摔只傷腳踝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
魔術隊前鋒華格納。 路透
魔術隊前鋒華格納。 路透

魔術隊前鋒華格納（Franz Wagner）昨天第一節灌籃被毀掉，落地後因腿傷提前退場，好消息是經過MRI檢查，左腳踝雖嚴重扭傷，不過膝蓋並沒有結構性損傷，休養2到4周後有望歸隊。

華格納本季繳出場均23.4分、6.2籃板表現，是魔術的得分王，外線命中率更從上季不到3成進步到本季3成6，是球隊在班凱羅（Paolo Banchero）缺陣10場能打下7勝的關鍵人物。

昨天魔術出戰尼克，華格納第一節打算「空中接力」灌籃但被尼克長人胡克波提（Ariel Hukporti）犯規毀掉，他落地後左腿呈現不自然扭曲，且一直摀著左膝，最後是被攙扶離場，身體狀況令人擔憂。

今天魔術宣布，經MRI檢查，華格納左腿沒有結構性損傷，回歸時程將視治療狀況而定。有消息來源透露，華格納的踝傷需要2到4周恢復。

魔術明天將和熱火隊在NBA盃的8強賽交手，華格納缺席成利空消息。

魔術

延伸閱讀

NBA／魔術得分王空中接力被毀掉還重傷退場 教頭喊心痛

NBA／未提前續約仍盼長留尼克 唐斯：比起金錢在家打球更重要

NBA／班凱羅傷癒回歸很興奮 華格納飆32分率魔術險勝熱火

NBA／馬刺賞再見火鍋 2分差驚險退魔術

相關新聞

NBA／魔術好消息 得分王灌籃被毀重摔只傷腳踝

魔術隊前鋒華格納（Franz Wagner）昨天第一節灌籃被毀掉，落地後因腿傷提前退場，好消息是經過MRI檢查，左腳踝雖...

NBA／整場坐板凳與教練不合？ 庫明加澄清：我們關係很好

今日勇士以123比91大勝公牛，儘管這是一場一面倒的比賽，勇士隊共有11名不同的球員上場，但身為主力前鋒的庫明加（Jonathan Kuminga），整場卻作壁上觀，沒有獲得任何上場時間，讓外界不禁懷

NBA／詹皇升上歷史第2！ 生涯1015場勝利超越綠衫軍傳奇中鋒

40歲的湖人隊超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今日率隊以112：108擊敗費城76人隊，取得職業生涯的第1015場勝利。賽後，詹皇的職業生涯勝場數升上歷史第2，超越塞爾提克隊傳奇中鋒

NBA／衛少大三元沒用 溜馬拉尾盤退國王本季第2次連勝

溜馬隊今天雖在主場浪費最多19分領先，但奈哈德（Andrew Nembhard）第四節挺身而出，除外線、切入換成分數，還...

NBA／勇士簽下前雷霆荷蘭前鋒 二輪新秀圖希只打2場就報銷

勇士隊做出球員異動，與上季效力雷霆隊的荷蘭前鋒萊昂斯（Malevy Leons）簽訂雙向合約，裁掉今年選秀第二輪第52順位的澳洲前鋒圖希（Alex Toohey）。 圖希在選秀第52順位被太

NBA／砸人慣犯！ 貝恩動手代價百萬罰單

魔術隊後衛貝恩（Desmond Bane）昨天出戰尼克隊，第四節失控將球往尼克阿努諾比（OG Anunoby）身上砸，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。