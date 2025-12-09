聽新聞
NBA／魔術好消息 得分王灌籃被毀重摔只傷腳踝
魔術隊前鋒華格納（Franz Wagner）昨天第一節灌籃被毀掉，落地後因腿傷提前退場，好消息是經過MRI檢查，左腳踝雖嚴重扭傷，不過膝蓋並沒有結構性損傷，休養2到4周後有望歸隊。
華格納本季繳出場均23.4分、6.2籃板表現，是魔術的得分王，外線命中率更從上季不到3成進步到本季3成6，是球隊在班凱羅（Paolo Banchero）缺陣10場能打下7勝的關鍵人物。
昨天魔術出戰尼克，華格納第一節打算「空中接力」灌籃但被尼克長人胡克波提（Ariel Hukporti）犯規毀掉，他落地後左腿呈現不自然扭曲，且一直摀著左膝，最後是被攙扶離場，身體狀況令人擔憂。
今天魔術宣布，經MRI檢查，華格納左腿沒有結構性損傷，回歸時程將視治療狀況而定。有消息來源透露，華格納的踝傷需要2到4周恢復。
魔術明天將和熱火隊在NBA盃的8強賽交手，華格納缺席成利空消息。
