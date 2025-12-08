NBA／詹皇升上歷史第2！ 生涯1015場勝利超越綠衫軍傳奇中鋒

40歲的湖人隊超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今日率隊以112：108擊敗費城76人隊，取得職業生涯的第1015場勝利。賽後，詹皇的職業生涯勝場數升上歷史第2，超越塞爾提克隊傳奇中鋒「酋長」派瑞許（Robert Parish），後者職業生涯共取得1014場勝利。

詹姆斯今日交出29分、7籃板和6助攻的全能發揮，並在比賽最後5分鐘內連得10分，並完成了1次關鍵抄截，幫助湖人在關鍵時刻守住比賽勝利。

本場比賽是詹姆斯本季第7場比賽，在這7場比賽中，他場均出場約33分鐘，得到16.1分、4.7籃板和7.6次助攻。同時，他所效力的湖人隊，目前以17勝6負的戰績位列西區第2，僅次衛冕軍雷霆隊。雖然詹皇整體表現相較過去有所下滑，但從今天的比賽內容來看，詹姆斯證明自己依舊是陣中的絕對核心。

生涯勝場數排行榜的榜首，是湖人傳奇中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），他生涯共計有1074場勝利。詹姆斯距離此記錄，還差59場勝利。排在此排行榜前10的球員還有鄧肯（Tim Duncan）、史塔克頓（John Stockton）、馬龍（Karl Malone）等傳奇球星。

