NBA／升格雙寶爸首戰繳大三元 唐西奇：為女兒而戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇。 路透社
唐西奇。 路透社

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）因「個人因素」缺席球隊連兩場比賽，原來是回到斯洛維尼亞迎接第二個女兒誕生；今天回歸就繳出「大三元」的新手雙寶爸爸開玩笑說，兩個小孩讓生活宛如進入地獄，但是甜蜜的負擔。

26歲的唐西奇和未婚妻加戈爾特斯（Anamaria Goltes）育有一個2歲的女兒布里埃拉（Gabriela），這次告假回家鄉盧比安納（Ljubljana）迎接二女兒奧莉維亞（Olivia）誕生。

今天碰76人隊攻下31分、15籃板、11助攻「大三元」的唐西奇，率隊以112：108奪勝，他賽後笑說：「很明顯，兩個女孩，他們肯定會讓我的生活變成地獄。」說完他馬上補充說：「這些都是玩笑話，這是這世界上最棒的事情。」

升格雙寶爸的第一場比賽，唐西奇暖心說：「我想為她們而戰，當她們長大，能看到爸爸在籃球場上的成就。」

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也育有兩個小孩，賽前他提到，希望唐西奇經過長程旅行後有足夠能量，「我們都知道這涉及不同洲的旅行，希望他今天恢復正常。」

場均35.3分為居聯盟得分王的唐西奇，最終上場39分鐘，繳出生涯第84次「大三元」但24投僅9中。瑞迪克提到，唐西奇這周十分奔波，今天顯然不是最佳得分表現，但仍在其他方面做出許多貢獻。

