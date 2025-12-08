NBA／整場坐板凳與教練不合？ 庫明加澄清：我們關係很好
今日勇士以123比91大勝公牛，儘管這是一場一面倒的比賽，勇士隊共有11名不同的球員上場，但身為主力前鋒的庫明加（Jonathan Kuminga），整場卻作壁上觀，沒有獲得任何上場時間，讓外界不禁懷疑他是否與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）不合。稍早，庫明加在受訪時強調與柯爾「關係良好」，並表示他已隨時做好上場比賽的準備。
賽季初期表現出色的庫明加，在上個月中因雙膝肌腱炎缺席7場比賽，近期復出後卻狀態不佳，前一戰勇士對騎士的比賽，庫明加先發出戰約21分鐘，10投1中只得到4分，外帶7籃板、3助攻。加上巴特勒（Jimmy Butler）在本場比賽傷癒回歸，進一步壓縮他的上場機會。
柯爾在賽後新聞記者會上透露，由於近期球隊遭遇傷兵潮，使他不得不做出調整。不讓庫明加上場，而是讓回歸的巴特勒與球隊的替補陣容搭配，這是出於整體陣容的考量。
「我感覺很好，」庫明加賽後談到他目前的狀態時說：「我沒有任何問題，我會每天訓練，保持狀態。有時候事情的發展難以預料，我隨時都有可能上場，所以我必須相信自己的實力，我對自己的狀態感覺很好。所以，無論何時需要我，我都會做好準備。」
隨後他澄清說，他與柯爾之間完全沒有不合的問題。「我們關係很好，我們經常溝通，一起解決問題。我們之間沒有任何問題。我個人也沒有任何問題。只是今天事情進展得不太順利。我會保持樂觀，繼續專注，全力以赴迎接下一場比賽。」
現年23歲的庫明加和勇士隊在休賽期因合約糾紛陷入僵局，直到9月下旬，他才同意簽署一份為期2年、價值4680萬美元的合約。然而，時至今日，有關他的交易傳聞卻未曾停止。對此，庫明加則回應道：「我這邊沒有任何壓力，」他接著補充：「我把夏天發生的一切都拋在腦後了。我不可能同時關注所有事情，那樣會讓我分心。夏天發生的一切，我無法控制。它發生自有其原因。但那已經是過去的事了。」
庫明加將在明年1月15日獲得被交易的資格，但據他本人承認，他目前在灣區的處境並沒有讓他感到任何壓力。
