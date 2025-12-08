快訊

張柏芝遭求償5300萬！壓力山大2天沒睡 開庭崩潰哭吼：對我不公平

台股上漲322點！外資買超玉山金4.9萬張最多 台積電也獲連五買

徐巧芯大姑80萬元辦保、戴電子腳鐶獲釋 杜秉澄覓保無著

NBA／整場坐板凳與教練不合？ 庫明加澄清：我們關係很好

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士前鋒庫明加（右）。 美聯社
勇士前鋒庫明加（右）。 美聯社

今日勇士以123比91大勝公牛，儘管這是一場一面倒的比賽，勇士隊共有11名不同的球員上場，但身為主力前鋒的庫明加（Jonathan Kuminga），整場卻作壁上觀，沒有獲得任何上場時間，讓外界不禁懷疑他是否與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）不合。稍早，庫明加在受訪時強調與柯爾「關係良好」，並表示他已隨時做好上場比賽的準備。

賽季初期表現出色的庫明加，在上個月中因雙膝肌腱炎缺席7場比賽，近期復出後卻狀態不佳，前一戰勇士對騎士的比賽，庫明加先發出戰約21分鐘，10投1中只得到4分，外帶7籃板、3助攻。加上巴特勒（Jimmy Butler）在本場比賽傷癒回歸，進一步壓縮他的上場機會。

勇士球星巴特勒。 路透社
勇士球星巴特勒。 路透社

柯爾在賽後新聞記者會上透露，由於近期球隊遭遇傷兵潮，使他不得不做出調整。不讓庫明加上場，而是讓回歸的巴特勒與球隊的替補陣容搭配，這是出於整體陣容的考量。

「我感覺很好，」庫明加賽後談到他目前的狀態時說：「我沒有任何問題，我會每天訓練，保持狀態。有時候事情的發展難以預料，我隨時都有可能上場，所以我必須相信自己的實力，我對自己的狀態感覺很好。所以，無論何時需要我，我都會做好準備。」

隨後他澄清說，他與柯爾之間完全沒有不合的問題。「我們關係很好，我們經常溝通，一起解決問題。我們之間沒有任何問題。我個人也沒有任何問題。只是今天事情進展得不太順利。我會保持樂觀，繼續專注，全力以赴迎接下一場比賽。」

現年23歲的庫明加和勇士隊在休賽期因合約糾紛陷入僵局，直到9月下旬，他才同意簽署一份為期2年、價值4680萬美元的合約。然而，時至今日，有關他的交易傳聞卻未曾停止。對此，庫明加則回應道：「我這邊沒有任何壓力，」他接著補充：「我把夏天發生的一切都拋在腦後了。我不可能同時關注所有事情，那樣會讓我分心。夏天發生的一切，我無法控制。它發生自有其原因。但那已經是過去的事了。」

庫明加將在明年1月15日獲得被交易的資格，但據他本人承認，他目前在灣區的處境並沒有讓他感到任何壓力。

Jimmy Butler 勇士 Jonathan Kuminga

相關新聞

NBA／詹姆斯致勝三分球、唐西奇大三元 湖人客場打退76人

前一戰雖中斷連續得分兩位數紀錄，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天碰76人隊馬上找回手感，全...

NBA／1年內兩度收下15連勝 雷霆下場迎戰太陽拚隊史紀錄

聯盟戰績龍頭雷霆今天在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）缺陣的情況下作客爵士主場，不過在...

NBA／庫明加坐板凳 巴特勒復出率勇士打爆前東家公牛

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天面對前東家公牛隊獲得粉絲熱烈歡迎，他以19分、8籃板和6助攻回應球...

NBA／金塊客場10連勝續寫隊史紀錄 約柯奇助攻數超越喬丹

金塊隊在今天作客黃蜂隊主場的賽事中，靠著雙星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）攜手攻下...

NBA／詹皇升上歷史第2！ 生涯1015場勝利超越綠衫軍傳奇中鋒

40歲的湖人隊超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今日率隊以112：108擊敗費城76人隊，取得職業生涯的第1015場勝利。賽後，詹皇的職業生涯勝場數升上歷史第2，超越塞爾提克隊傳奇中鋒

NBA／整場坐板凳與教練不合？ 庫明加澄清：我們關係很好

今日勇士以123比91大勝公牛，儘管這是一場一面倒的比賽，勇士隊共有11名不同的球員上場，但身為主力前鋒的庫明加（Jonathan Kuminga），整場卻作壁上觀，沒有獲得任何上場時間，讓外界不禁懷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。