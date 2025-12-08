NBA／整場坐板凳與教練不合？ 庫明加澄清：我們關係很好

今日勇士以123比91大勝公牛，儘管這是一場一面倒的比賽，勇士隊共有11名不同的球員上場，但身為主力前鋒的庫明加（Jonathan Kuminga），整場卻作壁上觀，沒有獲得任何上場時間，讓外界不禁懷疑他是否與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）不合。稍早，庫明加在受訪時強調與柯爾「關係良好」，並表示他已隨時做好上場比賽的準備。

賽季初期表現出色的庫明加，在上個月中因雙膝肌腱炎缺席7場比賽，近期復出後卻狀態不佳，前一戰勇士對騎士的比賽，庫明加先發出戰約21分鐘，10投1中只得到4分，外帶7籃板、3助攻。加上巴特勒（Jimmy Butler）在本場比賽傷癒回歸，進一步壓縮他的上場機會。

勇士球星巴特勒。 路透社

柯爾在賽後新聞記者會上透露，由於近期球隊遭遇傷兵潮，使他不得不做出調整。不讓庫明加上場，而是讓回歸的巴特勒與球隊的替補陣容搭配，這是出於整體陣容的考量。

「我感覺很好，」庫明加賽後談到他目前的狀態時說：「我沒有任何問題，我會每天訓練，保持狀態。有時候事情的發展難以預料，我隨時都有可能上場，所以我必須相信自己的實力，我對自己的狀態感覺很好。所以，無論何時需要我，我都會做好準備。」

No. 3 let it fly and the squad loved it@MichelobULTRA || Joy Cam pic.twitter.com/GdjrPpyYzv — Golden State Warriors (@warriors) 2025年12月8日

隨後他澄清說，他與柯爾之間完全沒有不合的問題。「我們關係很好，我們經常溝通，一起解決問題。我們之間沒有任何問題。我個人也沒有任何問題。只是今天事情進展得不太順利。我會保持樂觀，繼續專注，全力以赴迎接下一場比賽。」

現年23歲的庫明加和勇士隊在休賽期因合約糾紛陷入僵局，直到9月下旬，他才同意簽署一份為期2年、價值4680萬美元的合約。然而，時至今日，有關他的交易傳聞卻未曾停止。對此，庫明加則回應道：「我這邊沒有任何壓力，」他接著補充：「我把夏天發生的一切都拋在腦後了。我不可能同時關注所有事情，那樣會讓我分心。夏天發生的一切，我無法控制。它發生自有其原因。但那已經是過去的事了。」

庫明加將在明年1月15日獲得被交易的資格，但據他本人承認，他目前在灣區的處境並沒有讓他感到任何壓力。

Here’s Jonathan Kuminga’s full five-minute postgame availability on his DNP



“We just switched certain things. That’s all.”



“I’m not really sure (how long it lasts), but as long as things are working out there and we winning, I don’t see the point of switching anything.” pic.twitter.com/Ug6MCHMNsd — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2025年12月8日