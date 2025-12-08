NBA／詹皇末節10分+2記三分帶走比賽 艾頓嗨喊：GOAT moment！

今日湖人以112：108擊敗76人隊的比賽中，先前狀態不佳的湖人當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）打出巔峰級別的表現，他全場攻下29分、7籃板與6助攻，並在關鍵時刻連得​​10分還貢獻關鍵抄截，幫助球隊在最終鎖定勝局。

詹姆斯本季狀態下滑，截至今日對76人隊的比賽前，他場均僅得14分，投籃命中率為41.3%。上週對多倫多暴龍隊的比賽中，他全場只得到8分，使得連續1297場得分上雙的紀錄嘎然而止。

湖人中鋒艾頓（左）。 路透社

然而，本場比賽詹姆斯向世人證明，儘管他已高齡40歲，他聯盟頂尖球星的身手依舊存在。今天他合計17投12中，上半場得分就達標雙位數，在第四節他更連拿10分，包括2記三分彈，幫助球隊突破與76人拉鋸的僵局，終場以4分之差收下勝利。

斬獲「雙十」14分、12籃板的艾頓（Deandre Ayton），在賽後稱詹姆斯在末節的英雄表現是史上最佳時刻。「關鍵時刻的基因，」艾頓說道：「這感覺就像在看電影，這是史上最佳時刻（GOAT moment），我太激動了。我甚至停止了慶祝，只為專心看他，生怕錯過任何精彩時刻。」

此外，湖人另一位巨星唐西奇（Luka Doncic）也在賽後表示對詹姆斯的讚賞，「我的意思是，詹姆斯的巔峰狀態簡直太棒了。」他接著補充：「我們很高興他能挺身而出拯救我們。他打了一場精彩的比賽，尤其是在第四節。」

LEBRON JAMES SHOWS OUT IN CRUNCH TIME!



👑 29 PTS

👑 7 REB

👑 6 AST

👑 4 3PM

👑 10 straight points in final 5 minutes



Lakers get the road W! pic.twitter.com/iBHRLRr0Y8 — NBA (@NBA) 2025年12月8日

"That was amazing. That was vintage Bron."



Luka Dončić on LeBron's late flurry to win the game for LA 🤩 pic.twitter.com/UdKegrVEl8 — NBA (@NBA) 2025年12月8日