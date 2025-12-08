NBA／史上第3次！雷霆開季前24戰奪23勝 美媒驚嘆：朝整季79勝去了

在當家一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）缺席下，衛冕軍雷霆今天仍在客場以131比101大勝爵士，強勢締造15連勝，霍姆葛倫（Chet Holmgren）和威廉斯（Jalen Williams）各攻下25分，雷霆本季戰績來到23勝1敗。

雷霆是史上第3支開季前24場打出23勝的球隊，另外兩隊分別是1969-70年球季的紐約尼克及2015-16年球季的金州勇士，後者更寫下24連勝紀錄。其中尼克該季最終勇奪總冠軍，勇士則雖然創下例行賽單季73勝的NBA新紀錄，卻在總冠軍賽飲恨敗給克里夫蘭騎士。

美聯社報導，霍姆葛倫另抓下9籃板，威廉斯有8次助攻。維金斯（Aaron Wiggins）貢獻19分，卡爾森（Branden Carlson）則得到本季個人新高的13分。雷霆今天投籃命中率高達58%，三分球42投命中21球，並利用爵士17次失誤拿下27分。

爵士的菲利波斯基（Kyle Filipowski）攻下全隊最高21分，外加10籃板；克雷頓（Walter Clayton Jr.）與漢崔克斯（Taylor Hendricks）各攻下20分，克雷頓同時有9次助攻。

兩隊得分主力這場比賽皆未上陣，雷霆當家球星「SGA」亞歷山大因左肘滑囊炎缺席，爵士一哥馬卡南（Lauri Markkanen）因不明疾病缺席。

雷霆開場氣勢如虹，一開賽以13比1領先，爵士直到比賽3分半鐘後才首次投籃破網。爵士靠喬治（Keyonte George）追成9比18，隨後雷霆的2年級中鋒卡爾森火力放送，包括1次灌籃與3記三分球，第一節雷霆就以45比20領先多達25分。

雷霆接下來三節始終維持雙位數領先，下半場一度超前多達42分。

雷霆如秋風掃落葉的強勢姿態，就連知名記者史坦（Marc Stein）都忍不住高呼：「這支雷霆朝79勝3敗去了！」

OKC's WINNING WAYS CONTINUE ⛈️



The Thunder extended their win streak to 15, tying last year's record from the franchise's OKC era!



The best play from each of their 15 consecutive wins ⤵️ pic.twitter.com/6H8uF4nbS8 — NBA (@NBA) 2025年12月8日