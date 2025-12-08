快訊

張柏芝遭求償5300萬！壓力山大2天沒睡 開庭崩潰哭吼：對我不公平

台股上漲322點！外資買超玉山金4.9萬張最多 台積電也獲連五買

徐巧芯大姑80萬元辦保、戴電子腳鐶獲釋 杜秉澄覓保無著

NBA／「斑馬」已回歸馬刺恢復訓練 後兩戰狀態為出賽成疑

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺明星中鋒「斑馬」溫班亞瑪。 美聯社
馬刺明星中鋒「斑馬」溫班亞瑪。 美聯社

先前遭遇小腿拉傷的馬刺明星中鋒「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），在近期已回歸球隊訓練。不過，據美媒稱，溫班亞瑪預計不會參加明日對鵜鶘的比賽或週四對陣湖人隊的NBA盃賽事。

溫班亞瑪是在11月15日對上金州勇士的NBA盃小組中首次出現不適，兩天後對上國王的比賽，馬刺將原本列為「出戰存疑」的溫班亞瑪改為「確定缺席」，並經檢查後確認傷勢為左小腿拉傷，預計缺席「至少數週」。近日，根據《聖安東尼奧快報》報導，溫班亞瑪在今日已與球隊進行了完整的訓練，以備戰明日對鵜鶘隊的比賽。

溫班亞瑪（中）在與勇士一役後出現腿部傷勢。 美聯社
溫班亞瑪（中）在與勇士一役後出現腿部傷勢。 美聯社

然而，儘管溫班亞瑪已經恢復訓練，但預計他不會參加對陣鵜鶘隊的比賽，而且很可能狀態為「出戰成疑」，也無法參加週四與洛杉磯湖人隊的NBA盃8強賽。

本賽季，溫班亞瑪代表馬刺出賽12場比賽，場均上場34.7分鐘，得到26.2分、12.9籃板和4助攻。同時，聖安東尼奧馬刺隊以15勝7負的戰績，目前名列西區第5。

Victor Wembanyama 馬刺

相關新聞

NBA／詹姆斯致勝三分球、唐西奇大三元 湖人客場打退76人

前一戰雖中斷連續得分兩位數紀錄，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天碰76人隊馬上找回手感，全...

NBA／1年內兩度收下15連勝 雷霆下場迎戰太陽拚隊史紀錄

聯盟戰績龍頭雷霆今天在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）缺陣的情況下作客爵士主場，不過在...

NBA／庫明加坐板凳 巴特勒復出率勇士打爆前東家公牛

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天面對前東家公牛隊獲得粉絲熱烈歡迎，他以19分、8籃板和6助攻回應球...

NBA／金塊客場10連勝續寫隊史紀錄 約柯奇助攻數超越喬丹

金塊隊在今天作客黃蜂隊主場的賽事中，靠著雙星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）攜手攻下...

NBA／詹皇升上歷史第2！ 生涯1015場勝利超越綠衫軍傳奇中鋒

40歲的湖人隊超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今日率隊以112：108擊敗費城76人隊，取得職業生涯的第1015場勝利。賽後，詹皇的職業生涯勝場數升上歷史第2，超越塞爾提克隊傳奇中鋒

NBA／整場坐板凳與教練不合？ 庫明加澄清：我們關係很好

今日勇士以123比91大勝公牛，儘管這是一場一面倒的比賽，勇士隊共有11名不同的球員上場，但身為主力前鋒的庫明加（Jonathan Kuminga），整場卻作壁上觀，沒有獲得任何上場時間，讓外界不禁懷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。