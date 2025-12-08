NBA／「斑馬」已回歸馬刺恢復訓練 後兩戰狀態為出賽成疑

先前遭遇小腿拉傷的馬刺明星中鋒「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），在近期已回歸球隊訓練。不過，據美媒稱，溫班亞瑪預計不會參加明日對鵜鶘的比賽或週四對陣湖人隊的NBA盃賽事。

溫班亞瑪是在11月15日對上金州勇士的NBA盃小組中首次出現不適，兩天後對上國王的比賽，馬刺將原本列為「出戰存疑」的溫班亞瑪改為「確定缺席」，並經檢查後確認傷勢為左小腿拉傷，預計缺席「至少數週」。近日，根據《聖安東尼奧快報》報導，溫班亞瑪在今日已與球隊進行了完整的訓練，以備戰明日對鵜鶘隊的比賽。

溫班亞瑪（中）在與勇士一役後出現腿部傷勢。 美聯社

然而，儘管溫班亞瑪已經恢復訓練，但預計他不會參加對陣鵜鶘隊的比賽，而且很可能狀態為「出戰成疑」，也無法參加週四與洛杉磯湖人隊的NBA盃8強賽。

本賽季，溫班亞瑪代表馬刺出賽12場比賽，場均上場34.7分鐘，得到26.2分、12.9籃板和4助攻。同時，聖安東尼奧馬刺隊以15勝7負的戰績，目前名列西區第5。

Victor Wembanyama 50 PTS, 6 REBS, 1 STL, 3 BLKS, 8 3PM, 76% TS on 18/29 FG vs Wizards



Fastest 50 PT game in NBA History in just 26 minutes. https://t.co/wlVIl2lhAE pic.twitter.com/nSLDAYIvTm — NBA Performances (@NBARewinds) 2025年12月7日