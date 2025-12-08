NBA／勇士兩主力小將近況欠佳 柯爾點出問題期盼改進

勇士主力球星近期遭遇傷兵潮，柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）等經驗豐富的老將皆受傷勢所苦。因此，接下來的比賽其餘年輕小將的角色將更加吃緊，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）則點名了最近狀態不佳的庫明加（Jonathan Kuminga）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski），詳細闡述了他認為這兩位年輕球員需要改進的幾個方面。

庫明加在賽季初期表現出色，但自從因雙膝肌腱炎缺席7場比賽後復出，他的狀態就開始有下滑跡象。談到庫明加的近況，柯爾表示：「JK（庫明加），關鍵在於跑動，控制好球，最近失誤一直是個問題，」他接著說：「所以我一直在敦促他快攻，而不是待在後場要球。我希望他是第一個衝到前場的，而不是最後一個。我認為這是最近幾場比賽的問題所在。我覺得他跑動得不夠積極。」

勇士主帥柯爾。 路透社

另一方面，柯爾則提到對波傑姆斯基的看法，「至於波傑姆斯基，他必須儘早出球，」柯爾繼續說道：「他陷入困境的原因在於他過於試圖獨自創造機會，而不是發揮他的優勢，那就是轉移球，成為真正執行戰術的五人團隊的一員。」

在柯瑞因股四頭肌挫傷持續高掛免戰牌的情況下，原被委以重任的波傑姆斯基表現卻差強人意。在週五勇士98：99輸給費城76人隊的比賽中，波傑姆斯基在不到20分鐘的出場時間內，，僅拿6分6籃板，正負值為-20是全隊最差的；至於另一名替補控衛史班瑟（Pat Spencer）在24分鐘的出場時間內，高效攻下16分4籃板4助攻，正負值高達+17，為全隊最佳。

史班瑟在球場上的好表現也深獲柯爾肯定，特別是在串聯團隊進攻方面，柯爾強調：「這就是為什麼史班瑟最近幾場比賽都是在最後階段上場，而且幾乎打滿了第四節，因為他就是這麼做的。所以，波傑姆斯基需要重新專注於他最擅長的事情。」

With the Warriors down several players tonight, Steve Kerr highlights what he wants to see from Jonathan Kuminga and Brandin Podziemski pic.twitter.com/2jqh4bwglK — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2025年12月6日

Pat Spencer got his career high in points then told Cavs fans to go home 😂 pic.twitter.com/qJ0klhKW5K — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2025年12月7日