聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／決勝時刻連拿10分秀加冕慶祝動作 詹姆斯：從來沒做過
第四節尾聲連拿10分，包括平手階段投進致勝三分球，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天以29分表現助隊以112：108擊敗76人隊，自己都比出戴上皇冠的「加冕」動作慶祝，他坦言過去不曾做過這動作。
詹姆斯前一戰碰暴龍隊17投僅4中拿8分，中斷從2007年開始的連續1297場得分兩位數紀錄；今天他17投12中，上半場得分就達兩位數，第四節更連拿10分，包括2記三分彈。
開季因坐骨神經痛連續缺席14場的詹姆斯表示，今天自己表現仍非百分百，「但我今天感覺比多倫多那場的賽後好多了。」做出戴上皇冠動作的他也提到，這是生涯第一次做出這樣的慶祝手勢。
第四節尾聲上演個人秀，詹姆斯笑說如此感覺永遠不會過時，「這是你退休後無法重溫的事情，在那樣的場館，出場時的興奮，得到的噓聲、歡呼，不論是什麼。」詹姆斯強調，能獲勝又更重要，所以能在關鍵時刻挺身而出，感覺更興奮。
月底將滿41歲的詹姆斯，前一場沒能找到自身節奏，今天也不過是本季打得第7場比賽。詹姆斯提到，從9歲開始打球後從沒缺席過開季，當這個球季開始時自己也做好準備，不料卻遇傷病問題，「坐在板凳上對我的心態絕對是個挑戰，不能和大家一起練球，無法一起訓練絕對是個挑戰，我知道這是個過程，我也一直熱愛這些過程。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言