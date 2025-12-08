快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

NBA／決勝時刻連拿10分秀加冕慶祝動作 詹姆斯：從來沒做過

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯在第四節尾聲連拿10分。 法新社
第四節尾聲連拿10分，包括平手階段投進致勝三分球，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天以29分表現助隊以112：108擊敗76人隊，自己都比出戴上皇冠的「加冕」動作慶祝，他坦言過去不曾做過這動作。

詹姆斯前一戰碰暴龍隊17投僅4中拿8分，中斷從2007年開始的連續1297場得分兩位數紀錄；今天他17投12中，上半場得分就達兩位數，第四節更連拿10分，包括2記三分彈。

開季因坐骨神經痛連續缺席14場的詹姆斯表示，今天自己表現仍非百分百，「但我今天感覺比多倫多那場的賽後好多了。」做出戴上皇冠動作的他也提到，這是生涯第一次做出這樣的慶祝手勢。

第四節尾聲上演個人秀，詹姆斯笑說如此感覺永遠不會過時，「這是你退休後無法重溫的事情，在那樣的場館，出場時的興奮，得到的噓聲、歡呼，不論是什麼。」詹姆斯強調，能獲勝又更重要，所以能在關鍵時刻挺身而出，感覺更興奮。

月底將滿41歲的詹姆斯，前一場沒能找到自身節奏，今天也不過是本季打得第7場比賽。詹姆斯提到，從9歲開始打球後從沒缺席過開季，當這個球季開始時自己也做好準備，不料卻遇傷病問題，「坐在板凳上對我的心態絕對是個挑戰，不能和大家一起練球，無法一起訓練絕對是個挑戰，我知道這是個過程，我也一直熱愛這些過程。」

NBA／詹姆斯致勝三分球、唐西奇大三元 湖人客場打退76人

NBA／哈登得分助攻皆排史上前10 比肩詹皇、大O紀錄

NBA／詹皇談破億天價新秀年球員卡 笑稱要鎖好保險庫

NBA／詹姆斯連1297場得分上雙紀錄終結 現役球星誰能企及？

相關新聞

NBA／詹姆斯致勝三分球、唐西奇大三元 湖人客場打退76人

前一戰雖中斷連續得分兩位數紀錄，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天碰76人隊馬上找回手感，全...

NBA／1年內兩度收下15連勝 雷霆下場迎戰太陽拚隊史紀錄

聯盟戰績龍頭雷霆今天在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）缺陣的情況下作客爵士主場，不過在...

NBA／庫明加坐板凳 巴特勒復出率勇士打爆前東家公牛

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天面對前東家公牛隊獲得粉絲熱烈歡迎，他以19分、8籃板和6助攻回應球...

NBA／金塊客場10連勝續寫隊史紀錄 約柯奇助攻數超越喬丹

金塊隊在今天作客黃蜂隊主場的賽事中，靠著雙星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）攜手攻下...

NBA／騎士表現與上季前25戰落差大 葛蘭德：問題出在進攻端

騎士昨面對多位主力休戰的勇士，原本看似勝券在握的他們，卻打出了荒腔走板的表現，最終94：99爆冷輸球。賽後，騎士雙星米契爾（Donovan Mitchell）、葛蘭德（Darius Garland），

NBA／決勝時刻連拿10分秀加冕慶祝動作 詹姆斯：從來沒做過

第四節尾聲連拿10分，包括平手階段投進致勝三分球，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天以29分...

