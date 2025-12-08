NBA／決勝時刻連拿10分秀加冕慶祝動作 詹姆斯：從來沒做過

第四節尾聲連拿10分，包括平手階段投進致勝三分球，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天以29分表現助隊以112：108擊敗76人隊，自己都比出戴上皇冠的「加冕」動作慶祝，他坦言過去不曾做過這動作。

LeBron James drained FOUR STRAIGHT clutch shots to beat the Sixers tonight



How quickly they forget. pic.twitter.com/dNr7vRd2nP — LeBron History 🏀 (@bronhistory) 2025年12月8日

詹姆斯前一戰碰暴龍隊17投僅4中拿8分，中斷從2007年開始的連續1297場得分兩位數紀錄；今天他17投12中，上半場得分就達兩位數，第四節更連拿10分，包括2記三分彈。

開季因坐骨神經痛連續缺席14場的詹姆斯表示，今天自己表現仍非百分百，「但我今天感覺比多倫多那場的賽後好多了。」做出戴上皇冠動作的他也提到，這是生涯第一次做出這樣的慶祝手勢。

10 straight points.

On 4 clutch buckets.

To get the Lakers their 17th win.



#23, LeBron James 👑 pic.twitter.com/GtGvGzrgGY — NBA (@NBA) 2025年12月8日

第四節尾聲上演個人秀，詹姆斯笑說如此感覺永遠不會過時，「這是你退休後無法重溫的事情，在那樣的場館，出場時的興奮，得到的噓聲、歡呼，不論是什麼。」詹姆斯強調，能獲勝又更重要，所以能在關鍵時刻挺身而出，感覺更興奮。

月底將滿41歲的詹姆斯，前一場沒能找到自身節奏，今天也不過是本季打得第7場比賽。詹姆斯提到，從9歲開始打球後從沒缺席過開季，當這個球季開始時自己也做好準備，不料卻遇傷病問題，「坐在板凳上對我的心態絕對是個挑戰，不能和大家一起練球，無法一起訓練絕對是個挑戰，我知道這是個過程，我也一直熱愛這些過程。」

LEBRON JAMES SHOWS OUT IN CRUNCH TIME!



👑 29 PTS

👑 7 REB

👑 6 AST

👑 4 3PM

👑 10 straight points in final 5 minutes



Lakers get the road W! pic.twitter.com/iBHRLRr0Y8 — NBA (@NBA) 2025年12月8日