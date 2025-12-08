NBA／騎士表現與上季前25戰落差大 葛蘭德：問題出在進攻端

騎士昨面對多位主力休戰的勇士，原本看似勝券在握的他們，卻打出了荒腔走板的表現，最終94：99爆冷輸球。賽後，騎士雙星米契爾（Donovan Mitchell）、葛蘭德（Darius Garland），以及騎士主帥也在賽後發表針對輸球的看法，同時點出球隊急需改善的問題。

勇士三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）昨天都沒打，然而騎士卻沒把握贏球機會，他們全場107投僅37中，投籃命中率僅有34.6%；團隊三分表現更是慘上加慘，扣除掉球星米契爾貢獻的7記外線，騎士隊其他球員三分球28投僅3中。反觀勇士方面，全隊交出35投13中、37.1%的團隊三分命中率，並靠著奇兵「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）全場19分4籃板7助攻的領銜，終場勇士5分差帶走勝利。

騎士雙星葛蘭德（右）與米契爾（左）。 路透社

「我的意思是，投籃不中真的會讓人洩氣。真的，太讓人洩氣了，」騎士隊總教練亞特金森（Kenny Atkinson）在賽後表示：「我不知道在這種情況下誰會高興。這太難受了。我覺得我們在替補席上保持了冷靜，一直在鼓勵隊友，告訴他們要繼續拚搏。我們搶到了24個進攻籃板。我知道這很大程度上是因為我們投丟了很多球。」

葛蘭德則提到，「球隊正在逐漸融入，但問題出在進攻端，」他接著說：「我們需要在進攻端注入一些活力。我想這對我們來說很困難。我們需要多溝通，並在防守端展現出一些活力。」

米契爾則認為，比賽的關鍵在於更好的溝通、更高的比賽強度、更多的籃板拚搶以及快速反擊，他強調：「沒有一勞永逸的辦法，除非我們改變球隊容易起伏不定的狀況，否則我們就會一直處於這種狀態，有時能贏，有時贏不了，我們必須解決這個問題，否則我們就會一直面臨狀態不穩定的問題。」

騎士在上個賽季前25場比賽取得21勝4敗的佳績，然而本季前25場打完僅有14勝11敗，僅排名東區第2，戰績出現不小的落差。

在結束週末背靠背賽程後，騎士下場比賽將在台灣時間12月13日上午對上巫師，屆時他們將有充足的時間可以做調整。

