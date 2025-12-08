聽新聞
NBA／詹姆斯致勝三分球、唐西奇大三元 湖人客場打退76人
前一戰雖中斷連續得分兩位數紀錄，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天碰76人隊馬上找回手感，全場29分包括比賽最後階段的致勝三分球，加上回歸的唐西奇（Luka Doncic）31分、15籃板、11助攻「大三元」助陣，聯手率隊以112：108險勝76人。
詹姆斯連續兩位數得分停在1297場，紀錄中斷後的首戰，他第二節得分就達兩位數，比賽尾聲更大演個人秀，先是飆進三分彈，1分29秒76人當家球星安比德（Joel Embiid）放進追平球後，1分11秒詹姆斯馬上回敬超前三分球，27.3秒詹姆斯再單打得手，連得5分讓他興奮做出戴上皇冠的「加冕」動作。
76人最後7秒在馬克西（Tyrese Maxey）投進高難度三分球下保有生機，但4.2秒唐西奇站上罰球線2罰俱中，讓湖人最終以112：108踢館成功。
唐西奇因回斯洛維尼亞迎接二女兒出生告假2場，今天回歸就繳出生涯第84次「大三元」；詹姆斯三分球6投4中攻下29分外帶7籃板和6助攻，八村壘17分。
本季飽受膝傷所苦的安比德，今天上半場11投僅1中，全場21投僅4中拿16分，馬克西28分是全隊最高，另外「三巨頭」成員喬治（Paul George）拿12分。
