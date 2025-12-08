NBA／3勝鵜鶘考慮打掉重練 美媒曝不排除交易「胖虎」等主力

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘球星「胖虎」威廉森（左二）。 法新社
紐奧良鵜鶘新賽季猶如身陷泥沼，目前戰績3勝21敗排西區墊底，更糟的是，球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson）月初又再度受傷，使球隊士氣大減。近期有消息指出，鵜鶘球團正考慮重建的可能性，倘若成真，那麼墨菲（Trey Murphy III）、瓊斯（Herbert Jones）以及威廉森都有可能被擺上交易貨架。

根據NBA資深名記費雪（Jake Fischer）先前在《Bleacher Report》中表示，鵜鶘隊準備開始聽取有關威廉森、墨菲和瓊斯的交易報價。此外，據費雪所述，鵜鶘隊計劃圍繞費爾斯（Jeremiah Fears）和昆恩（Derik Queen）兩名2025屆新秀重新建立隊形。

鵜鶘新秀費爾斯（左後）和昆恩（右）。 美聯社
「鵜鶘隊肯定會要價很高，而且他們需要多個首輪選秀權才能送走這兩名球員中的任何一位，」費雪補充道：「這是我目前了解到的情況。但就目前來看，鵜鶘隊在代理總教練博雷戈（James Borrego）的帶領下，顯然正朝著以費爾斯和昆恩為核心打造球隊的方向發展。」

費爾斯今年以首輪第7順位加盟鵜鶘，本賽季至今場均有15.8分、3.4籃板和3助攻；昆恩則是在首輪第13順位中選，場均可攻下12分、6.3籃板與3.6助攻。兩人在生涯首年就打出亮眼表現，獲得教練團信任的他們，現已站穩球隊的主要輪換陣容。

當家球星威廉森在本月初遭遇右側腹股溝二級拉傷，原預計在今年12月下旬時回歸，但根據球團內部人士表示，威廉森預計要到明年1月初才會復出。威廉森本賽季場均雖然仍有22.1分、5.6籃板和4助攻的演出，但長年的傷病疑慮與停滯的球技，讓他在近幾年飽受外界抨擊，也影響了在球隊中的地位。

