聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／魔術得分王空中接力被毀掉還重傷退場 教頭喊心痛
魔術隊今天以100：106敗給尼克隊，球隊得分王華格納（Franz Wagner）還在第一節就成傷兵，他打算「空中接力」灌籃被毀掉後落地受傷，左膝傷勢讓他直接傷退，回到奧蘭多將進行MRI檢查，將缺席之後和熱火隊的NBA盃賽事。
華格納第一節還剩4分43秒就受傷，他被尼克長人胡克波提（Ariel Hukporti）犯規後躺在場上一段時間，最後是被攙扶下離場。
「你永遠不會想看到任何人倒下，但看到他被打到地上，我太心痛了。」魔術教練莫斯利（Jamahl Mosley）表示，現在只能祈禱華格納沒有大礙，「但我們不樂見他發生這些事，尤其華格納是個無論何時在場上都在做正確事情的人。」
魔術上季的頭號得分大將班切羅（Paolo Banchero）本季因左側腹股溝傷勢缺陣10場，回歸不久就換本季狀況極佳的華格納成傷兵，過去7戰他場均有25.1分、6籃板和4助攻，本季平均23.4分也是球隊「得分王」。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言