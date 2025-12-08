NBA／魔術得分王空中接力被毀掉還重傷退場 教頭喊心痛

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
華格納被迫受傷退場。 美聯社
魔術隊今天以100：106敗給尼克隊，球隊得分王華格納（Franz Wagner）還在第一節就成傷兵，他打算「空中接力」灌籃被毀掉後落地受傷，左膝傷勢讓他直接傷退，回到奧蘭多將進行MRI檢查，將缺席之後和熱火隊的NBA盃賽事。

華格納第一節還剩4分43秒就受傷，他被尼克長人胡克波提（Ariel Hukporti）犯規後躺在場上一段時間，最後是被攙扶下離場。

「你永遠不會想看到任何人倒下，但看到他被打到地上，我太心痛了。」魔術教練莫斯利（Jamahl Mosley）表示，現在只能祈禱華格納沒有大礙，「但我們不樂見他發生這些事，尤其華格納是個無論何時在場上都在做正確事情的人。」

魔術上季的頭號得分大將班切羅（Paolo Banchero）本季因左側腹股溝傷勢缺陣10場，回歸不久就換本季狀況極佳的華格納成傷兵，過去7戰他場均有25.1分、6籃板和4助攻，本季平均23.4分也是球隊「得分王」。

