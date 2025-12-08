快訊

NBA／金塊客場10連勝續寫隊史紀錄 約柯奇助攻數超越喬丹

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約柯奇聯手穆雷帶領金塊收下客場10連勝。 美聯社
約柯奇聯手穆雷帶領金塊收下客場10連勝。 美聯社

金塊隊在今天作客黃蜂隊主場的賽事中，靠著雙星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）攜手攻下62分，在下半場成功擺脫黃蜂糾纏，最終以115：106收下客場10連勝，繼續改寫隊史紀錄。

金塊今天作客黃蜂主場，日前出戰溜馬隊才投進10顆三分球、猛轟52分的金塊後衛穆雷，在首節再度火力全開，個人單節進帳23分，不過黃蜂今天在球隊一哥小鮑爾（LaMelo Ball）缺陣的情況下仍是打出多點開花的攻勢，首節打完雙方還戰成34：34平手，上半場結束黃蜂甚至還保有1分領先。

但易籃後金塊約柯奇（Nikola Jokic）挺身而出接管戰局，不僅個人有單節10分進帳，還頻頻送出助攻幫助隊友得分，幫助金塊在第四節一度取得13分領先，儘管黃蜂一度靠著米勒（Brandon Miller）的三分球追到7分差距，但也未能再將差距縮小，最終金塊就以9分差拿下客場10連勝，繼續改寫隊史紀錄。

金塊今天以穆雷攻下34分表現最佳，至於約柯奇則有28分、9籃板、11助攻的準大三元演出，且他在本場比賽結束後，生涯總助攻數上也超越喬丹的5633次，登上史上第52名，且根據統計數據，約柯奇生涯25分、10助攻場次來到118場，反觀聯盟史上其他中鋒加總也才計108場。

NBA／詹姆斯致勝三分球、唐西奇大三元 湖人客場打退76人

前一戰雖中斷連續得分兩位數紀錄，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天碰76人隊馬上找回手感，全...

NBA／庫明加坐板凳 巴特勒復出率勇士打爆前東家公牛

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天面對前東家公牛隊獲得粉絲熱烈歡迎，他以19分、8籃板和6助攻回應球...

NBA／柯瑞、格林、巴特勒全休 袋棍球巨星率殘陣勇士爆冷退騎士

勇士隊今天不只當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（D...

NBA／恭喜！唐西奇報喜 缺陣兩場返鄉迎接二女兒出生

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）因「個人因素」缺席球隊連兩場比賽，如今原因出爐，唐西奇在個人社群宣布第二個...

NBA／擺脫雷霆地獄！戴維斯手感回溫飆29分 獨行俠轟下火箭

揮別前一場9投僅1中拿2分低潮，獨行俠隊球星戴維斯（Anthony Davis）今天面對火箭隊手感回溫，全場19投14中...

