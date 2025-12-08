NBA／金塊客場10連勝續寫隊史紀錄 約柯奇助攻數超越喬丹

金塊隊在今天作客黃蜂隊主場的賽事中，靠著雙星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）攜手攻下62分，在下半場成功擺脫黃蜂糾纏，最終以115：106收下客場10連勝，繼續改寫隊史紀錄。

金塊今天作客黃蜂主場，日前出戰溜馬隊才投進10顆三分球、猛轟52分的金塊後衛穆雷，在首節再度火力全開，個人單節進帳23分，不過黃蜂今天在球隊一哥小鮑爾（LaMelo Ball）缺陣的情況下仍是打出多點開花的攻勢，首節打完雙方還戰成34：34平手，上半場結束黃蜂甚至還保有1分領先。

Denver's dynamic duo did what they do best in the Nuggets' third straight win!



Jamal Murray: 34 PTS | 5 AST

Nikola Jokić: 28 PTS | 9 REB | 11 AST | 4 3PM pic.twitter.com/MJbM8D6BC7 — NBA (@NBA) 2025年12月8日

但易籃後金塊約柯奇（Nikola Jokic）挺身而出接管戰局，不僅個人有單節10分進帳，還頻頻送出助攻幫助隊友得分，幫助金塊在第四節一度取得13分領先，儘管黃蜂一度靠著米勒（Brandon Miller）的三分球追到7分差距，但也未能再將差距縮小，最終金塊就以9分差拿下客場10連勝，繼續改寫隊史紀錄。

金塊今天以穆雷攻下34分表現最佳，至於約柯奇則有28分、9籃板、11助攻的準大三元演出，且他在本場比賽結束後，生涯總助攻數上也超越喬丹的5633次，登上史上第52名，且根據統計數據，約柯奇生涯25分、10助攻場次來到118場，反觀聯盟史上其他中鋒加總也才計108場。