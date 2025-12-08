NBA／金塊創前23戰隊史最佳開季 穆雷：贏球絕非只靠雙星

當丹佛市大多數球迷將目光放在野馬隊的10連勝時，金塊在夏洛特也悄悄拿下屬於自己的「10連勝」。金塊以115比106擊敗黃蜂，完成連續10場客場勝利。

當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）以近7成命中率拿下28分11助攻9籃板的準大三元數據，此戰再度締造歷史，生涯助攻數累積5636次，超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）與名人堂後衛畢拉普斯（Chauncey Billups），來到史上助攻榜第51名。約柯奇下一個追趕目標將是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）以及柏德（Larry Bird）。

與約柯奇一同扛起球隊勝利重任的，仍是他的多年搭檔穆雷（Jamal Murray）。穆雷首節火力狂飆，單節轟下生涯最佳的23分，最終以34分作收，延續他火燙的客場表現。穆雷過去7場客場比賽場均超過30分。

穆雷賽後受訪時表示：「就是保持侵略性，掌握機會不要猶豫。這只是進攻端的另一個日常表現。」

Denver's dynamic duo did what they do best in the Nuggets' third straight win!



Jamal Murray: 34 PTS | 5 AST

Nikola Jokić: 28 PTS | 9 REB | 11 AST | 4 3PM pic.twitter.com/MJbM8D6BC7 — NBA (@NBA) 2025年12月8日

板凳端的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）貢獻14分。雖然金塊在籃板遭到壓制、三分球也落後對手，但仍成功將黃蜂得分壓低至近一個月以來最低，拿下關鍵勝利。

穆雷強調，贏球不是靠他與約柯奇兩人而已。「兩個人贏不了比賽。防守、輪轉、協防、溝通，來自場上與板凳所有人，這是團隊的成果。」

自開季客場前3戰吞下2敗之後，金塊開啟了作客10連勝之旅，想要挑戰1971-72年湖人所保持的客場16連勝歷史最佳紀錄，看起來並非遙不可及。此外，金塊目前取得17勝6敗更是寫下隊史前23戰最佳開局。

主帥艾德曼（David Adelman）談到球隊連勝時表示：「團結、克服傷病、面對密集賽程。這些球員展現了成熟的態度。每天做好準備、專注下一場比賽，這是一支非常專業的老練團隊。」

約柯奇。 美聯社

金塊將獲得3天休息時間，之後前往沙加緬度，準備結束這波客場4連戰之旅。

對於球隊目前保持的心態，艾德曼相當滿意。「我不覺得他們在乎史上最佳開局這件事，他們只想準備好下一場比賽。這是一段漫長的賽季，而17勝6敗是很好的開端。這支球隊每天都讓人感到快樂，他們真的熱愛籃球，也熱愛準備比賽的過程。」