快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

NBA／金塊創前23戰隊史最佳開季 穆雷：贏球絕非只靠雙星

聯合新聞網／ 綜合外電報導
穆雷。 路透社
穆雷。 路透社

當丹佛市大多數球迷將目光放在野馬隊的10連勝時，金塊在夏洛特也悄悄拿下屬於自己的「10連勝」。金塊以115比106擊敗黃蜂，完成連續10場客場勝利。

當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）以近7成命中率拿下28分11助攻9籃板的準大三元數據，此戰再度締造歷史，生涯助攻數累積5636次，超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）與名人堂後衛畢拉普斯（Chauncey Billups），來到史上助攻榜第51名。約柯奇下一個追趕目標將是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）以及柏德（Larry Bird）。

與約柯奇一同扛起球隊勝利重任的，仍是他的多年搭檔穆雷（Jamal Murray）。穆雷首節火力狂飆，單節轟下生涯最佳的23分，最終以34分作收，延續他火燙的客場表現。穆雷過去7場客場比賽場均超過30分。

穆雷賽後受訪時表示：「就是保持侵略性，掌握機會不要猶豫。這只是進攻端的另一個日常表現。」

板凳端的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）貢獻14分。雖然金塊在籃板遭到壓制、三分球也落後對手，但仍成功將黃蜂得分壓低至近一個月以來最低，拿下關鍵勝利。

穆雷強調，贏球不是靠他與約柯奇兩人而已。「兩個人贏不了比賽。防守、輪轉、協防、溝通，來自場上與板凳所有人，這是團隊的成果。」

自開季客場前3戰吞下2敗之後，金塊開啟了作客10連勝之旅，想要挑戰1971-72年湖人所保持的客場16連勝歷史最佳紀錄，看起來並非遙不可及。此外，金塊目前取得17勝6敗更是寫下隊史前23戰最佳開局。

主帥艾德曼（David Adelman）談到球隊連勝時表示：「團結、克服傷病、面對密集賽程。這些球員展現了成熟的態度。每天做好準備、專注下一場比賽，這是一支非常專業的老練團隊。」

約柯奇。 美聯社
約柯奇。 美聯社

金塊將獲得3天休息時間，之後前往沙加緬度，準備結束這波客場4連戰之旅。

對於球隊目前保持的心態，艾德曼相當滿意。「我不覺得他們在乎史上最佳開局這件事，他們只想準備好下一場比賽。這是一段漫長的賽季，而17勝6敗是很好的開端。這支球隊每天都讓人感到快樂，他們真的熱愛籃球，也熱愛準備比賽的過程。」

相關新聞

NBA／詹姆斯致勝三分球、唐西奇大三元 湖人客場打退76人

前一戰雖中斷連續得分兩位數紀錄，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天碰76人隊馬上找回手感，全...

NBA／庫明加坐板凳 巴特勒復出率勇士打爆前東家公牛

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天面對前東家公牛隊獲得粉絲熱烈歡迎，他以19分、8籃板和6助攻回應球...

NBA／金塊客場10連勝續寫隊史紀錄 約柯奇助攻數超越喬丹

金塊隊在今天作客黃蜂隊主場的賽事中，靠著雙星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）攜手攻下...

NBA／柯瑞、格林、巴特勒全休 袋棍球巨星率殘陣勇士爆冷退騎士

勇士隊今天不只當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（D...

NBA／恭喜！唐西奇報喜 缺陣兩場返鄉迎接二女兒出生

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）因「個人因素」缺席球隊連兩場比賽，如今原因出爐，唐西奇在個人社群宣布第二個...

NBA／擺脫雷霆地獄！戴維斯手感回溫飆29分 獨行俠轟下火箭

揮別前一場9投僅1中拿2分低潮，獨行俠隊球星戴維斯（Anthony Davis）今天面對火箭隊手感回溫，全場19投14中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。