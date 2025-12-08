聽新聞
NBA／庫明加坐板凳 巴特勒復出率勇士打爆前東家公牛
勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天面對前東家公牛隊獲得粉絲熱烈歡迎，他以19分、8籃板和6助攻回應球迷，勇士更寫下123：91大勝，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣下奪下2連勝。
巴特勒2011年選秀會被公牛選中，生涯前6個賽季都在芝加哥打球，期間3度入選明星賽；今天是巴特勒2月從熱火被交易到勇士後，首度來到芝加哥，勇士首節就取得38：25領先，第三節更一度擴大優勢到24分。
公牛結末一波14：0攻勢雖縮小差距，但巴特勒連拿5分，之後投進一記後撤步三分球，更讓勇士回到22分領先，加上公牛單節僅拿15分，讓勇士以32分懸殊差距帶走勝利。
勇士今天團隊三分球47投22中，替補後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）三分球9投5中攻下全隊最高的21分，巴特勒和波斯特（Quinten Post）各19分，不過昨天10投僅1中的庫明加（Jonathan Kuminga）全場坐滿凳。公牛以吉迪（Josh Giddey）18分最高。
大勝的勇士還有好消息，缺陣5場的柯瑞預計台灣時間周六回到主場出戰灰狼隊回歸。
