NBA／盛讚佛雷格無所不能 杜蘭特：我喜歡他的比賽風格

昨日獨行俠碰頭西區勁旅火箭隊，打出了精彩的一役，獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）砍全隊第3高的19分，僅次於當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）的29分。賽後，火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）也不吝嗇地給予佛雷格這位小老弟稱讚，杜蘭特表示，他非常欣賞佛雷格的球技，並指出這位新秀在球場上幾乎沒有做不到的事。

獨行俠與火箭在開賽前兩節打的有來有往，在半場打完雙方以57：57戰平。然而，到了第三節獨行俠卻火力全開，包含華盛頓（P.J. Washington）多次快攻爆扣、投進壓哨三分的馬歇爾（Naji Marshall）等等，單節37分直接轟垮火箭，最終四節打完以122：109勝出。

佛雷格（左）與杜蘭特（右）兩人在賽後相互致意。 法新社

至於昨日飆下27分、3助攻的杜蘭特，賽後談到佛雷格的表現時直言：「看他（佛雷格）的比賽影片，他終於找到感覺了，他能投中距離跳投，能投三分，也能突破到籃下。我喜歡他的比賽風格。」

佛雷格作為今年選秀會以第一輪第1順位被獨行俠挑中，由於他過去學生時期所累積的名聲，使他在進入聯盟後備受外界高度檢視。他也多次用優異表現證明自己是貨真價實的狀元郎。本賽季佛雷格場均有17.3分、6.3籃板和3.3助攻。

