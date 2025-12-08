快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

NBA／盛讚佛雷格無所不能 杜蘭特：我喜歡他的比賽風格

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠狀元佛雷格（中）與火箭球星杜蘭特（右）。 法新社
獨行俠狀元佛雷格（中）與火箭球星杜蘭特（右）。 法新社

昨日獨行俠碰頭西區勁旅火箭隊，打出了精彩的一役，獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）砍全隊第3高的19分，僅次於當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）的29分。賽後，火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）也不吝嗇地給予佛雷格這位小老弟稱讚，杜蘭特表示，他非常欣賞佛雷格的球技，並指出這位新秀在球場上幾乎沒有做不到的事。

獨行俠與火箭在開賽前兩節打的有來有往，在半場打完雙方以57：57戰平。然而，到了第三節獨行俠卻火力全開，包含華盛頓（P.J. Washington）多次快攻爆扣、投進壓哨三分的馬歇爾（Naji Marshall）等等，單節37分直接轟垮火箭，最終四節打完以122：109勝出。

佛雷格（左）與杜蘭特（右）兩人在賽後相互致意。 法新社
佛雷格（左）與杜蘭特（右）兩人在賽後相互致意。 法新社

至於昨日飆下27分、3助攻的杜蘭特，賽後談到佛雷格的表現時直言：「看他（佛雷格）的比賽影片，他終於找到感覺了，他能投中距離跳投，能投三分，也能突破到籃下。我喜歡他的比賽風格。」

佛雷格作為今年選秀會以第一輪第1順位被獨行俠挑中，由於他過去學生時期所累積的名聲，使他在進入聯盟後備受外界高度檢視。他也多次用優異表現證明自己是貨真價實的狀元郎。本賽季佛雷格場均有17.3分、6.3籃板和3.3助攻。

Cooper Flagg Kevin Durant Anthony Davis

相關新聞

NBA／詹姆斯致勝三分球、唐西奇大三元 湖人客場打退76人

前一戰雖中斷連續得分兩位數紀錄，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天碰76人隊馬上找回手感，全...

NBA／1年內兩度收下15連勝 雷霆下場迎戰太陽拚隊史紀錄

聯盟戰績龍頭雷霆今天在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）缺陣的情況下作客爵士主場，不過在...

NBA／庫明加坐板凳 巴特勒復出率勇士打爆前東家公牛

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天面對前東家公牛隊獲得粉絲熱烈歡迎，他以19分、8籃板和6助攻回應球...

NBA／金塊客場10連勝續寫隊史紀錄 約柯奇助攻數超越喬丹

金塊隊在今天作客黃蜂隊主場的賽事中，靠著雙星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）攜手攻下...

NBA／連拿10分做加冕慶祝動作 詹姆斯：從來沒做過

第四節尾聲連拿10分，包括平手階段投進致勝三分球，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天以29分...

NBA／3勝鵜鶘考慮打掉重練 美媒曝不排除交易「胖虎」等主力

紐奧良鵜鶘新賽季猶如身陷泥沼，目前戰績3勝21敗排西區墊底，更糟的是，球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson）月初又再度受傷，使球隊士氣大減。近期有消息指出，鵜鶘球團正考慮重建的可能性，倘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。