快訊

男到女研究生家幫打蟑螂卻因「1舉動」挨告判賠 律師：侵害隱私權

講座亂象／學生滑手機、學校不用心 名師拒絕校園演講

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

籃球／U19籃球聯盟 中和國中磨合期激戰強敵慘吞連敗

聯合報／ 即時報導
興雅國中接受教練指導。圖／U19籃球聯盟提供
興雅國中接受教練指導。圖／U19籃球聯盟提供

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，U15組的中和國中昨天（7日）在北安國中賽區進行雙重賽，首戰對上台北市強權之一的信義國中，第一節展現韌性緊咬對手以10：13微幅落後，到了二、三節突然失常，進攻當機之外也出現多次失誤，頻頻讓信義國中防守反擊得逞，二節加起來只得到7分，第四節信義國中更是殺紅了眼，單局狂轟26分，終場信義國中以70：27輕鬆帶走勝利。

次役中和國中與興雅國中交手，雖然中和國中陳言庭以犀利的三分外線投五中三，全場斬獲11分，但興雅國中的吳橙樺更威，不斷在禁區肆虐獲得全場最高的13分之外也抓下5個籃板，並外帶3個抄截，搭配隊友劉允瀚穿針引線傳球能力，此役他送出多達6次助攻，二人聯手率領球隊以60：31賞中和國中單日第二敗，也讓中和國中吞下近期的四連敗。

興雅國中教練張家豪賽後表示，由於球隊下周要開始備戰國中聯賽，所以藉由U19聯盟賽事進行陣容的調整，一方面觀察球員狀況；另一方面也怕球員受傷不敢讓球員打太長的時間，因此讓八、九年級的球員相互輪替。

中和國中教練羅巧惠賽後說，因為九年級球員要準備模擬考，因此今天主打七、八年級的球員，尚在調整磨合階段，但整體來說還算不錯。

羅巧惠說，因為平常都是跟學校附近的球隊打練習賽，再怎麼打都是同一個層級的對抗，因此為了讓他們跳出舒適圈，報名參加U19籃球聯盟，希望讓他們見識台北市訓練有素的校隊實力，並放手去打不要有壓力。

羅巧惠認為陣中的卓稟祥算是有潛力的球員，有身材也有外線，最重要的是他還能策應，但欠缺經驗，希望他藉此賽事多磨練，未來能由他發動攻勢提高球隊士氣。

而畢業於網溪國小的卓稟祥不是很滿意自己的表現，他除了籃球外沒有其他的休閒嗜好，有空不是睡覺就是到公園練球，希望能加強投籃命中率就像中華隊國手陳盈駿穩定的外線能力，但經常只顧著練球而忘了課業，他笑稱五科加起來分數不到200分，這分數也讓教練傷透腦筋，而他也承諾為了能進入好的學校一定會在課業上多下功夫。

U19籃球聯盟賽事均於官方Youtube（https://www.youtube.com/@u19.league）平台直播，更多資訊請上官網（https://u19.com/tw/schedule?seasonId=5）查詢。

U19籃球聯盟，U15組激戰。圖／U19籃球聯盟提供
U19籃球聯盟，U15組激戰。圖／U19籃球聯盟提供

延伸閱讀

2025悍動希望公益棒球營 張育成化身營隊總領袖 攜手六球星實戰教學

NBA／「態度啟發年輕球員」 雷霆主帥盛讚保羅留下寶貴資產

籃球／國王噩耗！「傳奇」桑尼傷膝蓋本季報銷

美國大聯盟退役球星到雲林教球 馬光國中棒球隊大開眼界

相關新聞

NBA／柯瑞、格林、巴特勒全休 袋棍球巨星率殘陣勇士爆冷退騎士

勇士隊今天不只當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（D...

NBA／恭喜！唐西奇報喜 缺陣兩場返鄉迎接二女兒出生

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）因「個人因素」缺席球隊連兩場比賽，如今原因出爐，唐西奇在個人社群宣布第二個...

NBA／擺脫雷霆地獄！戴維斯手感回溫飆29分 獨行俠轟下火箭

揮別前一場9投僅1中拿2分低潮，獨行俠隊球星戴維斯（Anthony Davis）今天面對火箭隊手感回溫，全場19投14中...

NBA／哈登擠下甜瓜挺進歷史得分前10 紀錄夜仍慘遭灰狼逆轉

快艇隊明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）今天締造個人新里程碑，他面對灰狼隊攻下34分，生涯得分超過前火箭...

NBA／快艇「觸礁」未來處境尷尬 雷納德被視為交易負資產

洛杉磯快艇開季戰績慘淡，目前6勝18敗排名西區倒數第二，根據《ESPN》報導，快艇的處境相當尷尬，除明年首輪選秀權不在自己手上外，陣中球星雷納德（Kawhi Leonard）更被視為交易負資產，這也增

籃球／U19籃球聯盟 中和國中磨合期激戰強敵慘吞連敗

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，U15組的中和國中昨天（7日）在北安國中賽區進行雙重賽，首戰對上台北市強權之一的信義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。