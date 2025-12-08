籃球／U19籃球聯盟 中和國中磨合期激戰強敵慘吞連敗

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，U15組的中和國中昨天（7日）在北安國中賽區進行雙重賽，首戰對上台北市強權之一的信義國中，第一節展現韌性緊咬對手以10：13微幅落後，到了二、三節突然失常，進攻當機之外也出現多次失誤，頻頻讓信義國中防守反擊得逞，二節加起來只得到7分，第四節信義國中更是殺紅了眼，單局狂轟26分，終場信義國中以70：27輕鬆帶走勝利。

次役中和國中與興雅國中交手，雖然中和國中陳言庭以犀利的三分外線投五中三，全場斬獲11分，但興雅國中的吳橙樺更威，不斷在禁區肆虐獲得全場最高的13分之外也抓下5個籃板，並外帶3個抄截，搭配隊友劉允瀚穿針引線傳球能力，此役他送出多達6次助攻，二人聯手率領球隊以60：31賞中和國中單日第二敗，也讓中和國中吞下近期的四連敗。

興雅國中教練張家豪賽後表示，由於球隊下周要開始備戰國中聯賽，所以藉由U19聯盟賽事進行陣容的調整，一方面觀察球員狀況；另一方面也怕球員受傷不敢讓球員打太長的時間，因此讓八、九年級的球員相互輪替。

中和國中教練羅巧惠賽後說，因為九年級球員要準備模擬考，因此今天主打七、八年級的球員，尚在調整磨合階段，但整體來說還算不錯。

羅巧惠說，因為平常都是跟學校附近的球隊打練習賽，再怎麼打都是同一個層級的對抗，因此為了讓他們跳出舒適圈，報名參加U19籃球聯盟，希望讓他們見識台北市訓練有素的校隊實力，並放手去打不要有壓力。

羅巧惠認為陣中的卓稟祥算是有潛力的球員，有身材也有外線，最重要的是他還能策應，但欠缺經驗，希望他藉此賽事多磨練，未來能由他發動攻勢提高球隊士氣。

而畢業於網溪國小的卓稟祥不是很滿意自己的表現，他除了籃球外沒有其他的休閒嗜好，有空不是睡覺就是到公園練球，希望能加強投籃命中率就像中華隊國手陳盈駿穩定的外線能力，但經常只顧著練球而忘了課業，他笑稱五科加起來分數不到200分，這分數也讓教練傷透腦筋，而他也承諾為了能進入好的學校一定會在課業上多下功夫。

U19籃球聯盟，U15組激戰。圖／U19籃球聯盟提供