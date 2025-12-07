快訊

2千多名派遣人力如次等公民 張忠謀霸氣下令：連清潔工都必須轉正職

北市信義區違規拒檢！毒犯逃逸連撞3車、釀2人送醫 警追捕搜出喪屍煙彈

TPVL／又是五局大戰奪勝 天鷹成大主場完美收官

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
天鷹在成功大學中正堂主場最終戰打下五局大戰勝利。圖／天鷹提供
天鷹在成功大學中正堂主場最終戰打下五局大戰勝利。圖／天鷹提供

TPVL最會打5局大戰的台鋼天鷹，今天例行賽最後一次在國立成功大學中正堂亮相又是打滿5局，最終以25：20、25：23、20：25、21：25、15：9力退臺北伊斯特，完成連續兩週主場全勝的亮眼表現。

首局雙方展開激烈攻防，比分交互領先。台鋼天鷹在局末階段靠著思丹與馬亞拉的連續攔網得分，順利先馳得點。第二局臺北伊斯特攻勢強勁，使台鋼天鷹防守端短暫陷入亂流。球隊隨後換上舉球長青樹盧清銓，在有效的串聯節奏下，帶動團隊攻擊點全面展開。最終台鋼天鷹在關鍵攔網得手後吹響反攻號角，成功逆轉，掌握兩局領先。

第三、四局台鋼天鷹在攻守兩端出現多次失誤，陷入比分落後局面，臺北伊斯特則趁勢強化進攻節奏，連下兩局將比賽逼入決勝第五局。關鍵第五局，雙方再度展開拉鋸，比分一度緊咬。台鋼天鷹在隊長陳建禎與思丹的兩側強攻帶領下逐漸拉開差距，並在末段穩住攻勢，成功收下第五局，為本季例行賽成大主場寫下完美篇章。

台鋼天鷹洋將睿克表示，這場五局大戰中，球隊在前兩局展現相當不錯的狀態，雖然第三、四局一度遭遇亂流、節奏被打亂，但全隊始終保持永不放棄的精神，並在關鍵時刻穩住陣腳、重新掌握比賽節奏，最終成功拿下這場勝利。

睿克也提到，本場比賽是球隊本季例行賽在成大的最後一戰，但這並非告別，而是新的開始，希望球迷們接下來鳳山體育館主場繼續到場支持，共同迎接更精彩的挑戰。

延伸閱讀

影／台南烏樹林暫置場大火第13天續悶燒 成大學區聞到燒焦味

他讀台大土木系、成大結構研究所 跑去做建築「殺雞用牛刀」？踏入都更看見人性黑暗面

TPVL／舉球長青樹加入天鷹 盧清銓期待再聯手陳建禎

影／成大航太自製科研火箭 今旭海發射升空飛行60秒

相關新聞

NBA／柯瑞、格林、巴特勒全休 袋棍球巨星率殘陣勇士爆冷退騎士

勇士隊今天不只當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（D...

NBA／恭喜！唐西奇報喜 缺陣兩場返鄉迎接二女兒出生

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）因「個人因素」缺席球隊連兩場比賽，如今原因出爐，唐西奇在個人社群宣布第二個...

NBA／擺脫雷霆地獄！戴維斯手感回溫飆29分 獨行俠轟下火箭

揮別前一場9投僅1中拿2分低潮，獨行俠隊球星戴維斯（Anthony Davis）今天面對火箭隊手感回溫，全場19投14中...

NBA／哈登擠下甜瓜挺進歷史得分前10 紀錄夜仍慘遭灰狼逆轉

快艇隊明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）今天締造個人新里程碑，他面對灰狼隊攻下34分，生涯得分超過前火箭...

TPVL／又是五局大戰奪勝 天鷹成大主場完美收官

TPVL最會打5局大戰的台鋼天鷹，今天例行賽最後一次在國立成功大學中正堂亮相又是打滿5局，最終以25：20、25：23、...

NBA／「袋棍球巨星」連3戰得分領銜勇士 柯爾讚：天生的競爭者

一口氣損失柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）、霍福特（Al Horford）、小柯瑞（Seth Curry）和梅爾頓（De'A

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。