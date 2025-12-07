TPVL／又是五局大戰奪勝 天鷹成大主場完美收官

TPVL最會打5局大戰的台鋼天鷹，今天例行賽最後一次在國立成功大學中正堂亮相又是打滿5局，最終以25：20、25：23、20：25、21：25、15：9力退臺北伊斯特，完成連續兩週主場全勝的亮眼表現。

首局雙方展開激烈攻防，比分交互領先。台鋼天鷹在局末階段靠著思丹與馬亞拉的連續攔網得分，順利先馳得點。第二局臺北伊斯特攻勢強勁，使台鋼天鷹防守端短暫陷入亂流。球隊隨後換上舉球長青樹盧清銓，在有效的串聯節奏下，帶動團隊攻擊點全面展開。最終台鋼天鷹在關鍵攔網得手後吹響反攻號角，成功逆轉，掌握兩局領先。

第三、四局台鋼天鷹在攻守兩端出現多次失誤，陷入比分落後局面，臺北伊斯特則趁勢強化進攻節奏，連下兩局將比賽逼入決勝第五局。關鍵第五局，雙方再度展開拉鋸，比分一度緊咬。台鋼天鷹在隊長陳建禎與思丹的兩側強攻帶領下逐漸拉開差距，並在末段穩住攻勢，成功收下第五局，為本季例行賽成大主場寫下完美篇章。

台鋼天鷹洋將睿克表示，這場五局大戰中，球隊在前兩局展現相當不錯的狀態，雖然第三、四局一度遭遇亂流、節奏被打亂，但全隊始終保持永不放棄的精神，並在關鍵時刻穩住陣腳、重新掌握比賽節奏，最終成功拿下這場勝利。

睿克也提到，本場比賽是球隊本季例行賽在成大的最後一戰，但這並非告別，而是新的開始，希望球迷們接下來鳳山體育館主場繼續到場支持，共同迎接更精彩的挑戰。