NBA／「袋棍球巨星」連3戰得分領銜勇士 柯爾讚：天生的競爭者

一口氣損失柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）、霍福特（Al Horford）、小柯瑞（Seth Curry）和梅爾頓（De'Anthony Melton）的勇士，卻是靠著「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）的優異表現，在客場扳倒騎士。

過去兩場一共拿下33分的史班瑟，成了勇士近期最亮眼的綠葉群，因此被直接拔擢先發；而他在生涯首度先發的比賽中，全場12投7中包含三分球4投3中，攻下生涯新高19分，可謂技驚四座。

PAT SPENCER AND WARRIORS BEAT CAVS WITHOUT STEPH 🔥



19 PTS, 3-4 3-PT FG 😤 pic.twitter.com/SrKg954VjV — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2025年12月7日

「看著一個凡事都得靠自己努力爭取的球員，終於迎來屬於自己的時刻，他不僅把握住機會，更是將其牢牢握在手中，這感覺太棒了。這傢伙是個天生的競爭者。他是那種你希望納入團隊裡面的球員。」總教練柯爾（Steve Kerr）說。

柯爾補充道，「在費城落敗後能夠以一場勝利做出回應，這感覺很棒。我們今天團隊防守做得很好。」勇士雖然僅有38.4%的團隊命中率，但騎士的命中率更被壓低，三分外線也難以發揮。即便庫明加全場10投僅1中，其他人卻能陸續填補上來。

「我們雖然只有10個人，但今天上場的都是非常有活力有能量的年輕人。對手也是背靠背作戰，所以我們知道，只要我們加快節奏，多打出攻防轉換，就能找到對我們有利的機會。我們在防守端做得很出色，我為隊友感到驕傲。」史班瑟說。

史班瑟連續3場都是全隊得分最高的一位，場均可拿17.3分5.6助攻。「受到傷病影響，我們陣容變動很大。但我真的很喜歡我們目前的狀態。我們現在戰績是12勝12敗，而且是面臨到一直不斷的傷病困擾，所以沒什麼好擔心的。」史班瑟說。

Pat Spencer got his career high in points then told Cavs fans to go home 😂 pic.twitter.com/qJ0klhKW5K — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2025年12月7日