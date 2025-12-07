NBA／強森持續爆發連兩天上演大三元 老鷹隊史第2人

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
強森連兩天拿下大三元。 美聯社

亞特蘭大老鷹在當家控衛楊恩（Trae Young）因傷缺陣的情況下，仍能在東區保持競爭力，最大的功臣非強森（Jalen Johnson）莫屬。

這位年輕前鋒本季徹底躍升儼然成為老鷹新看板球星，繼昨天對金塊才創下史上第2快大三元紀錄後，今天「背靠背」面對巫師又繳出大三元，成為2004年的蘇拉（Bob Sura）後，隊史第2位連兩天送出大三元的球員。

強森本場比賽攻下全場最高的30分，外加12籃板、12助攻與2抄截，完成個人本季第4次大三元。值得一提的是，在本季前，他生涯只有兩次大三元，分別出現在2023-24年賽季與2024-25年賽季。此外，老鷹隊史僅有他和楊恩是能夠在單一賽季多次完成30分大三元的球員。

這場比賽中，強森出戰39分鐘，投18中10包含三分球5投2中、罰球8罰全中，全面掌控比賽節奏，帶領老鷹以15分之差擊敗巫師。

「我只是在打屬於我自己的比賽，沒什麼特別，我只是想打得更有侵略性。」強森說

這位2021年首輪第20順位加入老鷹的新星，本季徹底迎來大爆發，成為年度最佳進步獎的強力候選人。本季他出賽21場，可以攻下23.1分、10.4籃板、7.7助攻、1.6抄截，投籃命中率53.3%，三分命中率40.5%，罰球79.2%，展現攻守全面且效率驚人的全能球風。

在擊敗巫師後，老鷹戰績提升至14勝11敗（客場10勝5敗），位居東區第9，只落後第6名76人0.5場勝差，仍握有進入前段班的機會。

