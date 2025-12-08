NBA／快艇「觸礁」未來處境尷尬 雷納德被視為交易負資產

洛杉磯快艇開季戰績慘淡，目前6勝18敗排名西區倒數第二，根據《ESPN》報導，快艇的處境相當尷尬，除明年首輪選秀權不在自己手上外，陣中球星雷納德（Kawhi Leonard）更被視為交易負資產，這也增加了快艇要選擇重建的難度。

快艇陣中擁有「雙星」雷納德與哈登（James Harden），每年豪擲重金試圖衝擊總冠軍卻屢屢倒地，尤其本季戰績更是低迷，先前又宣布裁掉傳奇球星保羅（Chris Paul），使球隊前景更顯風雨飄搖。

《ESPN》引述多位聯盟內部人士的看法，普遍認為快艇隊會希望力圖振作，因為快艇的2026年無保護首輪籤在雷霆隊手上，如果快艇最終無緣季後賽，等於將樂透選秀籤白白送給雷霆，且快艇只要戰績止跌回升，仍被看好能超越數支擺爛球隊，晉級附加賽。

假設快艇最終決定重建，如何出清主力球星便會是關鍵，《ESPN》認為，哈登在交易中是中性價值，雷納德則是負價值。哈登或許相對搶手，不過雷納德的傷勢因素、以及Aspiration公司代言爭議，恐怕使想網羅他的球隊卻步。

雷納德近年受傷病影響出賽，上季例行賽僅出賽37場，本季至今出賽14場，場均貢獻25.8分、5.7籃板、3.1助攻。