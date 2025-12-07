NBA／「態度啟發年輕球員」 雷霆主帥盛讚保羅留下寶貴資產

傳奇控衛保羅（Chris Paul）先前遭快艇隊開除，職業生涯下一章如何續寫仍是未知數，雷霆隊總教練戴格諾（Mark Daigneault）回顧保羅短暫效力雷霆期間所帶來的影響，盛讚這位名人堂控衛的專業態度及領導力，以及他所留下遠超過場上數據的珍貴資產。

保羅曾在2019-20年賽季短暫效力雷霆，擔任年輕選手們的導師，帶領著包括現今超級球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在內的核心陣容，打造出今日雷霆文化的重要基礎。

戴格諾認為保羅帶來的影響遠不止短短一個賽季，他對籃球的投入讓年輕球員了解在聯盟立足所需具備的態度。

「他是史上最偉大的控球後衛之一，也是這個世在他宣布退休後問我對他的看法，我想到的一件事一直深植我心：在那些不起眼的例行賽、季中、週三客場、大家都容易鬆懈的比賽，只要上場，他就準備好打球。」

對戴格諾而言，保羅的職業態度，是雷霆年輕球員了解「如何在NBA生存」最具力量的教材。

「他的認真、專業、準備好讓自己在NBA比賽的方式在他身邊時，這些都非常具有感染力。」

「這會影響整支球隊，影響其他球員。」戴格諾補充道，「當時Shai（亞歷山大）和多特（Luguentz Dort）都在隊上，一名球員的成長有非常多因素，但當你看到一位成功無數的球員，以如此態度面對每一天，根本不可能不受到影響。」

談到保羅退休時，戴格諾更盛讚他是「史上最偉大的控衛之一」。

「他是這個世代最偉大的球員之一。他曾兩度與這支城市有連結，一次是在球隊搬遷至奧克拉荷馬前，一次是在他重返巔峰的那個賽季。他帶來的專業、準備度，以及對球技的嚴肅態度，天天都能感受到。」