NBA／痛批保羅未認清自身角色 零號探員：該閉嘴享受最後一年
前NBA明星球員「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）在節目中指出保羅（Chris Paul）本季在快艇期間過度干預，未認清自身角色，更直言保羅本該安靜地享受生涯最後一個球季，而非製造麻煩。
保羅可說是快艇隊史最具代表性的球星之一，快艇日前無預警將他「送回家」震驚全聯盟，因為保羅才在休賽季與快艇簽下1年合約，並宣布將於本季結束後退休。
雖然多數人不能理解快艇裁掉保羅的理由，但亞瑞納斯在《Gil’s Arena》節目中表示：「保羅不是年輕的那個他了，現在已經40歲了，別來這裡指指點點，閉嘴享受吧。」亞瑞納斯在12年NBA生涯中，入選過3次明星賽，也曾獲得年度最佳進步球員獎。
保羅在21年NBA生涯裡場均獲得16.8分9.2助攻4.4籃板2抄截，生涯累積出賽1370場。不過本季16場出賽，場均僅有14.3分鐘的上場時間，得到2.9分、1.8籃板與3.3助攻，多項數據皆創下生涯新低。
