籃球／國王噩耗！「傳奇」桑尼傷膝蓋本季報銷
新北國王隊昨天東亞超級籃球聯賽（EASL）在主場迎戰蒙古烏蘭巴托野馬隊，雖以109：94留下勝利，但主力戰將桑尼第一節左膝就受傷，國王今天宣布，桑尼左膝十字韌帶撕裂，本季確定報銷。
桑尼是國王上季奪下TPBL冠軍的重要班底，也是國王打下EASL季軍的功臣，且和季後宣布退役的林書豪一起入選EASL最佳陣容。本季桑尼在EASL前3戰有場均27分、9.3籃板表現，上月還助隊在主場擊敗南韓代表昌原LG獵隼隊，還獲得對手洋將馬雷（Assem Marei）盛讚是「傳奇」人物，不料昨天第一節成傷兵。
國王今天宣布，經醫院檢查，確認桑尼左膝十字韌帶撕裂，本季確定報銷。
國王表示，球團與桑尼同心，將全力協助桑尼後續醫療與復健資源，也期盼球迷一同送上支持與祝福，期待他早日康復、重返賽場。
除EASL表現亮眼，桑尼在TPBL本季場均24.6分在得分榜高居第二，10.6籃板也排名第六，賽季報銷對尋求衛冕的國王是一大戰力折損。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言