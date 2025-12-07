NBA／狂轟42分助國王難得大勝熱火 拉文：給我足夠球權就行

沙加緬度國王在客場以127比111擊敗邁阿密熱火，拿下本季首場兩位數差距的勝利，結束近期4連敗、近14戰僅2勝的低迷狀態。

國王能中止頹勢的最大功臣正是拉文（Zach LaVine），他飆進本季新高的8記三分球，全場狂轟42分，寫下本季得分新高，也是他生涯的24次至少拿到40分。

此外根據統計，這是拉文生涯第9次單場至少「40分+8記三分球」，歷史上僅次於柯瑞（Stephen Curry）、里拉德（Damian Lillard）、哈登（James Harden）和湯普森（Klay Thompson）。

「只要能給我足夠的球權，我每晚都能做到。」拉文賽後霸氣表示。

42 POINTS. 8 THREE-POINTERS. KINGS W.



ZACH LAVINE BALLED OUT IN MIAMI 💯 pic.twitter.com/MQ8qcs3e3J — NBA (@NBA) 2025年12月7日

在拉文的飆分之下，國王一度領先熱火28分之多，這是他們本季最大的領先幅度，更重要的是，國王創下隊史在邁阿密客場的最大勝分紀錄。國王過去在邁阿密僅拿有6勝31敗，從未在此贏超過15分。

國王先發五人得分均達雙位數，除了拉文外，穆雷（Keegan Murray）拿下16分，德羅展（DeMar DeRozan）13分，替補的克里夫（Nique Clifford）得到15分。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）繳出12分10助攻雙十數據，外帶4抄截，這讓他生涯抄截數累積1986次，超越艾佛森（Allen Iverson），排名躍升史上第14。

國王本季前5場勝利加起來僅贏對手18分，且從未贏超過5分，這場比賽可說是他們本季最具說服力的勝利。

「我們今晚能打出這樣的防守表現，真的太震撼了。」國王主帥克里斯蒂（Doug Christie）說。

熱火陣中以哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）攻下27分為最高，豐泰奇歐（Simone Fontecchio）得到20分，鮑威爾（Norman Powell）18分，威金斯（Andrew Wiggins）13分。

熱火先前曾打出一波6連勝，不過近期4天3戰苦吞3連敗，且5場比賽僅拿到1勝，導致球隊排名跌出東區前6。

「我們在攻防兩端都缺乏活力，這不是我們該有的水準。我們會重新調整，也希望球員們好好休息。」史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後表示。

Congrats to @russwest44 of the @SacramentoKings for moving into 14th on the all-time STEALS list! pic.twitter.com/Io3614DjUT — NBA (@NBA) 2025年12月7日