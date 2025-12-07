快訊

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

8歲兒霸凌案再延燒！賴瑞隆開記者會哽咽道歉：將安排兒子轉學

NBA／對「太陽惡棍」改觀 勇士嘴綠：布魯克斯能進明星賽

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽隊「惡棍」布魯克斯。 法新社
太陽隊「惡棍」布魯克斯。 法新社

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）本季打出生涯年表現，帶領太陽打出13勝10敗開季成績，勇士隊老將格林（Draymond Green）給予布魯克斯高度肯定，認為他不只可以入選年度最佳防守陣容，更有機會進入明星賽。

格林在《The Draymond Green Show》節目中談到，布魯克斯完全有資格衝擊全明星席次，他說：「他（布魯克斯）是很拼命的球員，是太陽隊的心臟，如果他能保持目前的表現，那他真的有機會成為全明星球員。」

格林更坦言，過往他對布魯克斯並不認可，但現在他有所改觀，格林說：「布魯克斯持續努力、持續展現他現在的打法，我認為他不會只是名防守型球員。」布魯克斯本季攻下生涯新高的22.3分，外加3.2籃板與1.6抄截。

太陽 勇士 Dillon Brooks Draymond Green

相關新聞

NBA／柯瑞、格林、巴特勒全休 袋棍球巨星率殘陣勇士爆冷退騎士

勇士隊今天不只當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（D...

NBA／恭喜！唐西奇報喜 缺陣兩場返鄉迎接二女兒出生

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）因「個人因素」缺席球隊連兩場比賽，如今原因出爐，唐西奇在個人社群宣布第二個...

NBA／擺脫雷霆地獄！戴維斯手感回溫飆29分 獨行俠轟下火箭

揮別前一場9投僅1中拿2分低潮，獨行俠隊球星戴維斯（Anthony Davis）今天面對火箭隊手感回溫，全場19投14中...

NBA／哈登擠下甜瓜挺進歷史得分前10 紀錄夜仍慘遭灰狼逆轉

快艇隊明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）今天締造個人新里程碑，他面對灰狼隊攻下34分，生涯得分超過前火箭...

NBA／對「太陽惡棍」改觀 勇士嘴綠：布魯克斯能進明星賽

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）本季打出生涯年表現，帶領太陽打出13勝10敗開季成績，勇士隊老將格林（Draymond Green）給予布魯克斯高度肯定，認為他不只可以入選年度最佳防守陣

NBA／痛批保羅未認清自身角色 零號探員：該閉嘴享受最後一年

前NBA明星球員「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）在節目中指出保羅（Chris Paul）本季在快艇期間過度干預，未認清自身角色，更直言保羅本該安靜地享受生涯最後一個球季，而非製造麻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。