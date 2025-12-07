NBA／對「太陽惡棍」改觀 勇士嘴綠：布魯克斯能進明星賽
「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）本季打出生涯年表現，帶領太陽打出13勝10敗開季成績，勇士隊老將格林（Draymond Green）給予布魯克斯高度肯定，認為他不只可以入選年度最佳防守陣容，更有機會進入明星賽。
格林在《The Draymond Green Show》節目中談到，布魯克斯完全有資格衝擊全明星席次，他說：「他（布魯克斯）是很拼命的球員，是太陽隊的心臟，如果他能保持目前的表現，那他真的有機會成為全明星球員。」
格林更坦言，過往他對布魯克斯並不認可，但現在他有所改觀，格林說：「布魯克斯持續努力、持續展現他現在的打法，我認為他不會只是名防守型球員。」布魯克斯本季攻下生涯新高的22.3分，外加3.2籃板與1.6抄截。
