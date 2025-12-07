NBA／哈登得分助攻皆排史上前10 比肩詹皇、大O紀錄

洛杉磯快艇球星哈登（James Harden）今天以單場34分躋進歷史總得分榜前10，不過他的貢獻不足以幫助掙扎中的快艇，灰狼最後仍以109比106逆轉取勝。

今年36歲的哈登需要從灰狼手中拿下20分，才能將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）擠出歷史得分10傑。他上半場拿下19分後，第3節還剩4分鐘時，一舉超越安東尼的28289分。

哈登是NBA得分榜前10人中，現役的3名球員之一，另2人是排名第8的休士頓火箭名將杜蘭特（KevinDurant），以及40歲的洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。詹姆斯以42268分高居榜首，他在2023年超越傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分。

哈登也加入「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和詹姆斯的行列，成為史上唯3能在得分和助攻次數擠進歷史前10名。

哈登目前正處於他的第17個賽季，他曾在2017年至2020年，連續3個賽季榮膺NBA得分王。

值得一提的是，在史上總得分前10名中，僅有喬丹（Michael Jordan）和布萊恩（Kobe Bryant）是後衛。「他們兩人當時就像在飛一樣。我的意思是，我一直以來都是在地面上打球。所以這也是我為自己感到驕傲的原因之一，因為我必須學會如何在人群中靈活穿梭。」哈登說。

但「大鬍子」哈登歷年征戰各隊，從未贏得NBA總冠軍，快艇開季至今的表現也十分糟糕，目前全隊戰績6勝18負，西區排名倒數第2。數據顯示，本季當哈登得到至少30分時，快艇戰績為3勝4敗

今天比賽中，快艇一度領先18分，但最後還是先盛後衰不敵灰狼；快艇本季在領先至少10分的情況下，有一半比賽最終都慘遭逆轉，戰績僅6勝6敗，顯現球隊在守成方面出現極大問題。

灰狼的麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）此戰拿下27分，藍道（Julius Randle）也有24分進帳。

賽後談到哈登的表現，雷納德（Kawhi Leonard）也十分讚嘆：「這太不可思議了。他已經36歲了，他的競爭水平依然很高，你可以清楚看到他付出了多少努力，以及他對比賽的熱情。他保持健康，現在還能在場上靈活移動。」

