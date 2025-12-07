NBA／詹皇談破億天價新秀年球員卡 笑稱要鎖好保險庫

湖人傳奇球星詹姆斯（LeBron James）的2003-04年賽季「Upper Deck Exquisite」系列新秀球衣簽名卡在2021年以520萬美元（約1.6億台幣）天價售出，詹姆斯近期在訪談中開玩笑表示，他要把自己的卡片「鎖在保險庫裡，以防哪天需要用到」，對於卡片破紀錄的價值顯得相當驚訝。

詹姆斯在與球員卡公司《Topps》的訪談中談到自己極具價值的新秀卡，包含他的親筆簽名與新秀賽季球衣的布料，全球限量僅23張，該卡在2021年以520萬美元成交。

詹姆斯笑說：「聽說那張卡的價格很誇張，我也有一兩張放於保險庫中，防止哪天我落魄時可以派上用場。」隨著詹皇目前已成為NBA歷史得分王，這張卡被看好未來將價值上千萬美金，詹姆斯開玩笑說：「我得去檢查一下保險庫了。」

詹姆斯目前正經歷生涯第23個賽季，生涯已經累積無數成就，也讓與他相關的收藏品價值持續飆升至前所未見的高度。

LeBron was shook after hearing the price of his most valuable trading card…😆💰 @KingJames pic.twitter.com/ZmyCPWrUTp — Topps (@Topps) 2025年12月5日