快訊

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

持刀砍女警不是第一次！ 他曾因車輛被拖吊持刀追警 南檢今天聲押

室內植栽也要定期「洗澡」 避免灰塵積累該多久清潔一次葉片？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／哈登擠下甜瓜挺進歷史得分前10 紀錄夜仍慘遭灰狼逆轉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈登(左)挺進歷史得分榜前10，快艇仍遺憾吞敗。 美聯社
哈登(左)挺進歷史得分榜前10，快艇仍遺憾吞敗。 美聯社

快艇隊明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）今天締造個人新里程碑，他面對灰狼隊攻下34分，生涯得分超過前火箭隊友、名人堂成員「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），正式躋身史上總得分排行榜第10位，但紀錄夜有機會的壓哨追平外線失手，讓灰狼以109：106收下5連勝。

哈登賽前和生涯獲得28289分的安東尼只有20分差距，他上半場就攻下19分，助快艇取得56：42領先；第三節4分23秒，哈登兩罰命中後，得分榜正式超越安東尼，下一步將是「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的28596分。

正進行生涯第17個賽季的哈登第三節雖締造新頁，團隊僅拿22分，三節打完領先縮小到78：72，第四節灰狼更在里德（Naz Reid）連飆外線下超前比分。哈登最後1分鐘傳出助攻讓祖巴茲（Ivica Zubac）完成「3分打」雖讓比分102：102戰平，但13.1秒里德飆進超前三分彈，哈登底角追平外線失手，讓灰狼驚險完成逆轉勝。

替補出賽的里德第四節5投俱中包含4顆三分彈，全場19分就有14分集中在決勝節，成灰狼連勝功臣，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）27分、藍道（Julius Randle）24分，愛德華（Anthony Edwards）11投3中拿15分。

哈登最終攻下全場最高的34分，生涯累積得分到28303分，和歐尼爾只差293分，本季有望再推進得分榜名次。雷納德（Kawhi Leonard）攻下全隊次高20分，祖巴茲15分、13籃板，快艇仍吞下近8戰的第7敗。

延伸閱讀

NBA／哈登將擠進歷史得分榜前10 本季有望超越「俠客」

NBA／詹姆斯連1297場得分上雙紀錄終結 現役球星誰能企及？

NBA／快艇雙星訝異保羅遭開除 哈登：我跟你們一樣困惑

NBA／哈登、雷納德攜手飆48分 快艇「開除」保羅後立刻止敗

相關新聞

NBA／柯瑞、格林、巴特勒全休 袋棍球巨星率殘陣勇士爆冷退騎士

勇士隊今天不只當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（D...

NBA／恭喜！唐西奇報喜 缺陣兩場返鄉迎接二女兒出生

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）因「個人因素」缺席球隊連兩場比賽，如今原因出爐，唐西奇在個人社群宣布第二個...

NBA／哈登擠下甜瓜挺進歷史得分前10 紀錄夜仍慘遭灰狼逆轉

快艇隊明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）今天締造個人新里程碑，他面對灰狼隊攻下34分，生涯得分超過前火箭...

NBA／亞歷山大挑戰「張伯倫障礙」 全方位效率進攻無人能擋

就在詹姆斯（LeBron James）結束連續1297場得分上雙的傳奇紀錄之後，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）挑戰連續場次破20分的紀錄之旅也取而代之成了球迷關注的焦點。

NBA／詹姆斯連1297場得分上雙紀錄終結 現役球星誰能企及？

詹姆斯（LeBron James）在最後時刻送出關鍵助攻，幫助八村壘命中致勝球，精彩贏球之餘也讓他連續1297場得分上雙的傳奇紀錄正式畫下句點。 這項紀錄原本就遙遙領先排名第2的喬丹（Micha

NBA／「這趟旅程很不容易」 KD達31000分里程碑傾訴初心

火箭全明星杜蘭特（Kevin Durant）今日在主場面對前東家太陽，以招牌翻身跳投命中後，達成生涯31000分里程碑，成為史上第8位、現役第2人達成的球員。最終火箭以117比98輕鬆取勝，收下2連勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。