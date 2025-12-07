聽新聞
NBA／哈登擠下甜瓜挺進歷史得分前10 紀錄夜仍慘遭灰狼逆轉
快艇隊明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）今天締造個人新里程碑，他面對灰狼隊攻下34分，生涯得分超過前火箭隊友、名人堂成員「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），正式躋身史上總得分排行榜第10位，但紀錄夜有機會的壓哨追平外線失手，讓灰狼以109：106收下5連勝。
哈登賽前和生涯獲得28289分的安東尼只有20分差距，他上半場就攻下19分，助快艇取得56：42領先；第三節4分23秒，哈登兩罰命中後，得分榜正式超越安東尼，下一步將是「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的28596分。
正進行生涯第17個賽季的哈登第三節雖締造新頁，團隊僅拿22分，三節打完領先縮小到78：72，第四節灰狼更在里德（Naz Reid）連飆外線下超前比分。哈登最後1分鐘傳出助攻讓祖巴茲（Ivica Zubac）完成「3分打」雖讓比分102：102戰平，但13.1秒里德飆進超前三分彈，哈登底角追平外線失手，讓灰狼驚險完成逆轉勝。
替補出賽的里德第四節5投俱中包含4顆三分彈，全場19分就有14分集中在決勝節，成灰狼連勝功臣，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）27分、藍道（Julius Randle）24分，愛德華（Anthony Edwards）11投3中拿15分。
哈登最終攻下全場最高的34分，生涯累積得分到28303分，和歐尼爾只差293分，本季有望再推進得分榜名次。雷納德（Kawhi Leonard）攻下全隊次高20分，祖巴茲15分、13籃板，快艇仍吞下近8戰的第7敗。
