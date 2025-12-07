快訊

今大雪！命理師曝「4生肖」年底一飛衝天 第一名事業、桃花、財運全都旺

年改衝擊…國小校長55歲退休擁733張ETF 今年配息達110多萬

獨立樂團震撼彈！吳仕群遭爆涉性侵「離岸流」急發聲除名

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／波特手感火燙創籃網新紀錄 克萊斯頓大三元歷史留名

聯合新聞網／ 綜合外電報導
波特連3場火力爆發。 美聯社
波特連3場火力爆發。 美聯社

籃網今天在波特（Michael Porter Jr.）和克萊斯頓（Nicolas Claxton）的聯手發揮之下，在主場以119比101輕取鵜鶘。

籃網近4場比賽打出3勝1敗的小高潮，戰績6勝17敗，仍排在東區倒數第3。另一方面，鵜鶘又慘遭6連敗，戰績僅3勝21敗，穩居西區爐主。

手感火燙的波特此戰砍進5記三分球，又轟下35分9籃板，追平本季個人單場得分紀錄。根據統計，波特已經連續3場比賽至少得到30分、5籃板、5顆三分球，成為籃網史上第一人。

克萊斯頓則拿下14分、11籃板與10助攻，完成本季的2次大三元。他成為籃網自2021-22年賽季後首位在單季完成多次大三元的球員，當年哈登（James Harden）曾完成9次、杜蘭特（Kevin Durant）則有4次。此外，克萊斯頓也是隊史第2位達成多次大三元的中鋒，前一位是1995至1997年期間累積5次大三元的布萊德利（Shawn Bradley）。

籃網在第一節手感滾燙，全隊投籃命中率達63.6％，14次進球中有13球來自助攻，首節取得35比24領先。第二節波特再次接管比賽，6投5中攻下13分，讓籃網半場以62比44大幅領先。

進入下半場之後，籃網一度將差距擴大至28分，最終輕鬆收下勝利。

另外據消息指出，因左腿腿筋拉傷已經缺席1個月的籃網得分悍將湯瑪斯（Cam Thomas），傳出恢復情況良好，已經開始接受場上訓練，不過他的回歸時間還會推遲，預計要在2周之後接受評估。

相關新聞

NBA／恭喜！唐西奇報喜 缺陣兩場返鄉迎接二女兒出生

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）因「個人因素」缺席球隊連兩場比賽，如今原因出爐，唐西奇在個人社群宣布第二個...

NBA／亞歷山大挑戰「張伯倫障礙」 全方位效率進攻無人能擋

就在詹姆斯（LeBron James）結束連續1297場得分上雙的傳奇紀錄之後，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）挑戰連續場次破20分的紀錄之旅也取而代之成了球迷關注的焦點。

NBA／詹姆斯連1297場得分上雙紀錄終結 現役球星誰能企及？

詹姆斯（LeBron James）在最後時刻送出關鍵助攻，幫助八村壘命中致勝球，精彩贏球之餘也讓他連續1297場得分上雙的傳奇紀錄正式畫下句點。 這項紀錄原本就遙遙領先排名第2的喬丹（Micha

NBA／「這趟旅程很不容易」 KD達31000分里程碑傾訴初心

火箭全明星杜蘭特（Kevin Durant）今日在主場面對前東家太陽，以招牌翻身跳投命中後，達成生涯31000分里程碑，成為史上第8位、現役第2人達成的球員。最終火箭以117比98輕鬆取勝，收下2連勝

NBA／柯瑞、格林、巴特勒全休 殘陣勇士爆冷退騎士

勇士隊今天不只當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（D...

NBA／波特手感火燙創籃網新紀錄 克萊斯頓大三元歷史留名

籃網今天在波特（Michael Porter Jr.）和克萊斯頓（Nicolas Claxton）的聯手發揮之下，在主場以119比101輕取鵜鶘。 籃網近4場比賽打出3勝1敗的小高潮，戰績6勝1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。