NBA／波特手感火燙創籃網新紀錄 克萊斯頓大三元歷史留名
籃網今天在波特（Michael Porter Jr.）和克萊斯頓（Nicolas Claxton）的聯手發揮之下，在主場以119比101輕取鵜鶘。
籃網近4場比賽打出3勝1敗的小高潮，戰績6勝17敗，仍排在東區倒數第3。另一方面，鵜鶘又慘遭6連敗，戰績僅3勝21敗，穩居西區爐主。
手感火燙的波特此戰砍進5記三分球，又轟下35分9籃板，追平本季個人單場得分紀錄。根據統計，波特已經連續3場比賽至少得到30分、5籃板、5顆三分球，成為籃網史上第一人。
克萊斯頓則拿下14分、11籃板與10助攻，完成本季的2次大三元。他成為籃網自2021-22年賽季後首位在單季完成多次大三元的球員，當年哈登（James Harden）曾完成9次、杜蘭特（Kevin Durant）則有4次。此外，克萊斯頓也是隊史第2位達成多次大三元的中鋒，前一位是1995至1997年期間累積5次大三元的布萊德利（Shawn Bradley）。
籃網在第一節手感滾燙，全隊投籃命中率達63.6％，14次進球中有13球來自助攻，首節取得35比24領先。第二節波特再次接管比賽，6投5中攻下13分，讓籃網半場以62比44大幅領先。
進入下半場之後，籃網一度將差距擴大至28分，最終輕鬆收下勝利。
另外據消息指出，因左腿腿筋拉傷已經缺席1個月的籃網得分悍將湯瑪斯（Cam Thomas），傳出恢復情況良好，已經開始接受場上訓練，不過他的回歸時間還會推遲，預計要在2周之後接受評估。
