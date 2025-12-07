NBA／哈登將擠進歷史得分榜前10 本季有望超越「俠客」

快艇隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）目前生涯總得分28269分（統計至臺灣時間12/6），即將超越「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）晉升NBA歷史得分排行榜前10球星。近期，哈登在受訪時也分享了自己的心情。

「我能進入NBA歷史前10得分榜？別鬧了。」哈登對於這樣的里程碑表達驚訝之情，不過他也以此為榮，「真像夢想成真，努力累積到現在，能和喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）等傳奇同列，真是一種榮幸。」

事實上，哈登一開始不被認為能擠進得分榜前10，主要因為他生涯前期效力雷霆期間，是以「第六人」角色登場，在雷霆的三年間，他總共獲得2795分，比他拿下得分王的2018-19年賽季還少（單季得分2818分）。哈登在2012年被交易至火箭後逐漸成為聯盟超級球星，曾連續3個賽季奪下得分王。

今年36歲的哈登本季場均能攻下26.5分，預計將超越「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）累積的28596分登上第9名，倘若他能維持身手，被看好未來能擠進歷史前6。

「如果我還能打，我會繼續拚戰，一年一年來。」哈登信誓旦旦地說。

