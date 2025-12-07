NBA／恭喜！唐西奇報喜 缺陣兩場返鄉迎接二女兒出生

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇迎接二女兒誕生。 美聯社
湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）因「個人因素」缺席球隊連兩場比賽，如今原因出爐，唐西奇在個人社群宣布第二個小孩出生的喜訊，是名叫做「奧莉維亞（Olivia）」的女孩。

唐西奇告假回到家鄉，斯洛維尼亞的盧比安納（Ljubljana），和未婚妻加戈爾特斯（Anamaria Goltes）一起迎接新生命誕生；兩人還育有一個2歲的女兒布里埃拉（Gabriela），兩位女兒都是12月的射手座寶寶。

湖人隊昨天以105：126敗給塞爾蒂克隊前，總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，明天和76的比賽，唐西奇有望歸隊。

26歲的唐西奇本季場均得分是生涯最高的35.3分，也是目前聯盟「得分王」，單場8.9助攻在助攻榜上也排到第4，8.9籃板位居第19，1.6抄截排名11。

唐西奇缺陣的2場比賽，湖人戰績1勝1敗，目前16勝6敗戰績在西區暫居第3。

NBA／亞歷山大挑戰「張伯倫障礙」 全方位效率進攻無人能擋

就在詹姆斯（LeBron James）結束連續1297場得分上雙的傳奇紀錄之後，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）挑戰連續場次破20分的紀錄之旅也取而代之成了球迷關注的焦點。

NBA／詹姆斯連1297場得分上雙紀錄終結 現役球星誰能企及？

詹姆斯（LeBron James）在最後時刻送出關鍵助攻，幫助八村壘命中致勝球，精彩贏球之餘也讓他連續1297場得分上雙的傳奇紀錄正式畫下句點。 這項紀錄原本就遙遙領先排名第2的喬丹（Micha

NBA／「這趟旅程很不容易」 KD達31000分里程碑傾訴初心

火箭全明星杜蘭特（Kevin Durant）今日在主場面對前東家太陽，以招牌翻身跳投命中後，達成生涯31000分里程碑，成為史上第8位、現役第2人達成的球員。最終火箭以117比98輕鬆取勝，收下2連勝

NBA／罰球享巨星待遇！阿夫迪賈狂寫全能紀錄 比肩前輩里拉德

在前一場力克騎士、終結3連敗之後，拓荒者今天在客場以116比122不敵東區第一的活塞，無緣連勝，戰績來到9勝14負，排在西區第10。至於上一場慘遭公鹿逆轉的活塞，則以18勝5敗的戰績繼續高居東區第一。

NBA／相信自己會痊癒！波爾辛吉斯板凳復出拒向罕病低頭

老鷹前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）上季因「姿勢性心搏過速症候群 」（Postural tachycardia syndrome, POTS）影響出勤率，使外界一度擔心他的健康狀

