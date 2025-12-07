NBA／恭喜！唐西奇報喜 缺陣兩場返鄉迎接二女兒出生

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）因「個人因素」缺席球隊連兩場比賽，如今原因出爐，唐西奇在個人社群宣布第二個小孩出生的喜訊，是名叫做「奧莉維亞（Olivia）」的女孩。

唐西奇告假回到家鄉，斯洛維尼亞的盧比安納（Ljubljana），和未婚妻加戈爾特斯（Anamaria Goltes）一起迎接新生命誕生；兩人還育有一個2歲的女兒布里埃拉（Gabriela），兩位女兒都是12月的射手座寶寶。

湖人隊昨天以105：126敗給塞爾蒂克隊前，總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，明天和76的比賽，唐西奇有望歸隊。

26歲的唐西奇本季場均得分是生涯最高的35.3分，也是目前聯盟「得分王」，單場8.9助攻在助攻榜上也排到第4，8.9籃板位居第19，1.6抄截排名11。

唐西奇缺陣的2場比賽，湖人戰績1勝1敗，目前16勝6敗戰績在西區暫居第3。