NBA／罰球享巨星待遇！阿夫迪賈狂寫全能紀錄 比肩前輩里拉德

聯合新聞網／ 綜合外電報導
阿夫迪賈(左)本季進攻表現大爆發。 美聯社
在前一場力克騎士、終結3連敗之後，拓荒者今天在客場以116比122不敵東區第一的活塞，無緣連勝，戰績來到9勝14負，排在西區第10。至於上一場慘遭公鹿逆轉的活塞，則以18勝5敗的戰績繼續高居東區第一。

拓荒者今天總共只有3人得分上雙，但都拿到至少28分。阿夫迪賈（Deni Avdija）依舊表現出色，投籃16投9中獨拿35分9籃板7助攻。

值得一提的是，阿夫迪賈已經連續5場砍下至少25分5籃板5助攻，追平里拉德（Damian Lillard）的紀錄，並列隊史最長。

不僅如此，阿夫迪賈近5場平均可以拿下31分10籃板9.2助攻，投籃命中率51.4%；另外，阿夫迪賈在這段期間每場還能獲得高達16.8次罰球，罰球命中率79.8%，這基本上就是超級巨星的待遇了。

葛蘭特（Jerami Grant）拿到29分6籃板4助攻；夏普（Shaedon Sharpe）25投10中，其中三分球8投1中，得到28分5籃板3助攻。

活塞則有6人得分上雙。康寧漢（Cade Cunningham）拿下29分4籃板9助攻3抄截1阻攻，杜倫（Jalen Duren）獲得18分8籃板，也有6失誤創個人賽季新高。

