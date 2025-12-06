NBA／亞歷山大挑戰「張伯倫障礙」 全方位效率進攻無人能擋

就在詹姆斯（LeBron James）結束連續1297場得分上雙的傳奇紀錄之後，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）挑戰連續場次破20分的紀錄之旅也取而代之成了球迷關注的焦點。

在今天雷霆痛宰獨行俠笑取14連勝的比賽中，亞歷山大高效率攻下33分，達成連續95場至少20分的紀錄，繼續朝張伯倫（Wilt Chamberlain）在1961到1963年期間連續126場紀錄障礙邁進。

儘管要在NBA任何一場比賽得20分都不輕鬆，亞歷山大卻讓這看起來像例行公事。談到穩定輸出得分的秘訣，亞歷山大表示：「我只是一直努力訓練找到了適合自己的有效方法，然後不斷去重複它。如果對手限制我一個攻擊模式，我還有更多的應對反制方法。」

亞歷山大在進攻端最可怕的地方在於，他在各個面向的進攻點都有極高效率，出手區域相當均衡。突破得分（14.3分）排名全聯盟第1、擋拆得分（12.1分）和急停跳投得分（13.7分）均排第2、單打得分（7.3分）排第3；中距離得分（4.8分）第5，油漆區得分（12.5分）排第9，後衛裡面排第2。

雷霆隊友威廉斯（Jalen Williams）對於亞歷山大頻頻創造紀錄絲毫不感到意外。「這真的很瘋狂，但看到他夏天如何訓練、如何不停打磨自己的身體與技術，我不會驚訝。他的努力程度就是讓這些數據變得『理所當然』。」

更驚人的是，亞歷山大並非依靠長時間上場或是大量出手次數來達成這樣的進攻成就。本季雷霆23場比賽中，他有19場得到30分以上；連續95場破20分之旅中，他只有8場介於20到24分，但已有15場40分以上，甚至包含5場50分比賽。其中更有27場是他在提前三節打卡下班的情況下早早完成。

上個賽季，亞歷山大與喬丹並列為NBA史上唯二後衛「連續3季場均30分且投籃命中率50%」的球員。本季他更持續提升，繳出生涯新高的場均32.8分、54.8%投籃命中率與43.4%三分命中率。

在詹姆斯近19年的「連續雙位數得分」紀錄畫下句點後，所有人的目光如今轉向亞歷山大，看他能否持續推進這項超過60年未被突破的紀錄里程碑。

Efficient. Effective. Shai Gilgeous-Alexander.



⛈️ 33 PTS (in 28:34 of game time)

⛈️ 10-12 FGM

⛈️ 5 REB

⛈️ 6 AST



14 wins in a row for the 22-1 Thunder! pic.twitter.com/lsyCnkToAQ — NBA (@NBA) 2025年12月6日