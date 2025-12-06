NBA／相信自己會痊癒！波爾辛吉斯板凳復出拒向罕病低頭

老鷹前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）上季因「姿勢性心搏過速症候群 」（Postural tachycardia syndrome, POTS）影響出勤率，使外界一度擔心他的健康狀況。在因生病缺席過去4場比賽後，他於今日對陣金塊一戰中復出，賽後也否認舊疾復發疑慮，並相信自己會痊癒。

波爾辛吉斯當時曾透露，只要站起來心跳就會急速上升、身體極度疲憊，「我不會說是同樣的狀況，我只是身體不太舒服、沒有健康狀態，但並不是上季的那種問題。」

「這很好，我已經將過去拋在腦後了，今年夏天替國家隊打球時也沒問題。只是染上任何病都讓人沮喪，我想要保持健康，也相信我會痊癒。」波爾辛吉斯補充道。

本場比賽波爾辛吉斯從替補出發。儘管受到上場時間限制，仍繳出亮眼表現，上陣20分鐘便攻下25分、2籃板、1助攻、1抄截、2火鍋與4記三分球，整體投籃命中率高達69.2%。

波爾辛吉斯說道， 「我只打了20分鐘，但第一場回來就感覺不錯。當然有些小碰撞，但我就是想上場。不在最佳狀態讓我很痛苦，但現在我覺得走在正軌上。我很高興。」

值得一提的是，這僅是波爾辛吉斯生涯第二次擔任替補，但他坦言並不在意未來球隊安排，「我總說無論把我放在哪，我都能找到方法。這不是我喜歡的方式，但目前有限制上場時間，我會為球隊的最佳利益去做。」

波爾辛吉斯強調，「我說的每句話都是真心的，我來這裡就是幫球隊贏球。如果那代表要從板凳出發，那對我來說完全沒問題。」

老鷹主帥史奈德（Quin Snyder）則解釋，前場輪替仍會保持彈性，「我們擁有像強森（Jalen Johnson）、歐康古（Onyeka Okongwu）與波爾辛吉斯這些能相互搭配的球員。陣容會因比賽與傷病而變化，我們會持續評估，並做對球隊最好的決定。這支球隊相當無私，他們願意為彼此打球。」