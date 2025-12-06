NBA／「這趟旅程很不容易」 KD達31000分里程碑傾訴初心

Kevin Durant 位置 前鋒 得分 29.1 籃板 6.7 助攻 5 抄截 0.7

火箭全明星杜蘭特（Kevin Durant）今日在主場面對前東家太陽，以招牌翻身跳投命中後，達成生涯31000分里程碑，成為史上第8位、現役第2人達成的球員。最終火箭以117比98輕鬆取勝，收下2連勝，也讓杜蘭特感嘆「這趟旅程很不容易」。

杜蘭特賽前僅差4分達成里程碑，他先以兩記罰球追近分數，並於首節剩下6分15秒時完成突破。全場17投11中，高效率拿下28分8助攻4籃板3抄截，生涯總得分累積至31024分。

事實上，杜蘭特首節手感欠佳，僅以5投1中得到4分。不過很快在第二節找到節奏，單節攻下本季新高的17分，幫助火箭半場取得75比68領先。該節杜蘭特8投7中，另送出3次助攻。

「我只是更常拿到球，也更有自信地出手。第一節我幾次好球，但只要持續嘗試總會回來。」杜蘭特表示。

杜蘭特目前位居NBA歷史得分榜第八，排在詹姆斯（LeBron James）、「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、「郵差」馬龍（Karl Malone）、已故球星布萊恩（Kobe Bryant）、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「得果坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）與張伯倫（Wilt Chamberlain）之後。若保持健康，本季有望超越張伯倫（31,419分）與諾維茨基（31,560分），甚至挑戰喬丹（32,292分）。

對此，杜蘭特坦言，能與偶像們比肩，是推動自己持續前進的動力，「當你剛進聯盟時，你會把那些人視為英雄，覺得他們的成就遙不可及。但當你開始走上自己的道路時，你會試著做自己。這是我從2008年開始一直在做的事。」

杜蘭特進一步表示，「這些人在離開聯盟時都為每位球員樹立了一個標準。像張伯倫、喬丹、布萊恩……我還漏掉很多人。他們設立的標準，是我每天努力去追趕的目標。」

「但我很清楚這會是一段艱難的旅程。我還有更多事要做。我很感恩自己還能繼續打球，也希望能持續保持，讓自己在排行榜上不斷往前推進。」杜蘭特補充道。

另外，總教練尤多卡（Ime Udoka）也讚嘆杜蘭特的持續進化，「太不可思議了。對手總是想用身體對抗來限制他。但他學會調整，能以這樣的效率維持長期高水準表現，這是一段不可思議的生涯，他還有很長的路要走。」

湯普森（Amen Thompson）則對杜蘭特如今的歷史地位充滿敬畏，「我從沒想過能和他一起打球。他是史上最佳之一，能親眼看到他這樣表現真的太瘋狂了。每次他得分，我們在板凳上都會忍不住驚呼。」

有趣的是，由於僅差一場比賽，杜蘭特最終以1141場達成31000分，和詹姆斯並列史上第3快，使他在上一場賽後懊悔不已。