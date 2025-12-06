NBA／詹姆斯連1297場得分上雙紀錄終結 現役球星誰有可能企及？
詹姆斯（LeBron James）在最後時刻送出關鍵助攻，幫助八村壘命中致勝球，精彩贏球之餘也讓他連續1297場得分上雙的傳奇紀錄正式畫下句點。
這項紀錄原本就遙遙領先排名第2的喬丹（Michael Jordan）的連續866場，詹姆斯自2007年1月至今、近19年來從未在比賽中得分未達雙位數，其驚人穩定性與耐久度堪稱史上罕見。
以下是目前現役球員中「連續得分雙位數場次」最長的前10名，與詹姆斯的紀錄相比，後輩想追上仍是漫漫長路。
1、杜蘭特（Kevin Durant）：267場
2、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）：170場
3、唐西奇（Luka Doncic）：157場
4、約柯奇（Nikola Jokic）：133場
5、布克（Devin Booker）：120場
6、泰托姆（Jayson Tatum）：111場
7、康寧漢（Cade Cunningham）：101場
8、華格納（Franz Wagner）：77場
9、威廉斯（Jalen Williams）：72場
10、哈登（James Harden）：53場
在這份榜單中，火箭球星杜蘭特是最接近詹姆斯的紀錄，但已37歲，且生涯末期要再累積千場以上的10分紀錄可說幾乎不可能。杜蘭特在2009年到2017年間曾有過連續562場得分上雙，排名史上第5長。
現任MVP亞歷山大以場均32.8分、54.8%命中率、43.4%三分命中率展現驚人火力，但他多次透露希望提早退休陪伴家人，其生涯長度可能不足以挑戰詹姆斯的高度。
唐西奇本季表現達MVP等級，場均35.3分創生涯新高，但對於他長期保持體能狀態的疑問仍然存在。
約柯奇本季又是場均大三元（28.6分、12.6籃板、11.1助攻）的恐怖數據，同樣具備長期穩定輸出的能力，但也有外界質疑他是否會早於一般球星離開NBA。
太陽核心布克本季場均25.0分，作為球隊無可爭議的頭號得分手仍有機會延續紀錄，但已進入生涯第11季，時間恐怕不足以累積如此龐大的場次。
名列第7的康寧漢或許是最具潛力超越詹姆斯的球員，他不僅年輕、健康且進攻比重大，本季場均27.6分創新高，場次累積空間充足。
華格納與威廉斯分列第八與第九，兩人本季分別場均23.0分與16.3分，但距離詹姆斯的1260多場紀錄仍遙不可及，更多的是考驗未來10年以上的穩定度。
至於第10名的哈登（James Harden）已高齡36歲，儘管本季狀態回升，場均26.9分，但他已幾乎不可能挑戰歷史榜單前列。
